Nueva emisión de deuda en dólares: cómo afecta a los bonos actuales

Argentina saldrá a colocar deuda en dólares antes de fin de año , lo que podría ser la antesala a que el Gobierno consiga acceder al crédito internacional durante el 2026. Frente a esta situación, los operadores comenzaron a especular con el posible rendimiento de los nuevos bonos y de los que ya están cotizando en el presente .

Específicamente, el ministro de Economía, Luis Caputo , indicó que el Gobierno lanzará un bono a casi cuatro años , con vencimiento el 30 de noviembre de 2029, que pagará un cupón semestral del 6,5% y devolverá el 100% del capital al final.

La liquidación se efectuará el viernes 12 de diciembre. La emisión, denominada y pagadera en dólares, apunta a cubrir el vencimiento de capital de los bonos AL30 y AL29 del 9 de enero de 2029.

“Tras casi ocho años de ausencia, Argentina regresará oficialmente la próxima semana al mercado de deuda. La Secretaría de Finanzas confirmó que el miércoles 10 de diciembre se llevará a cabo la licitación de un nuevo bono del Tesoro en dólares , una operación clave para obtener parte de las divisas necesarias para afrontar el pago de más de u$s4.200 millones que vence en enero”, comentó Ignacio Morales , director de Inversiones en Wise Capital.

“La cartera económica subrayó que, con costos financieros más sostenibles, comienza una estrategia orientada a renovar los vencimientos de capital en dólares sin interferir en el proceso de recomposición del balance del BCRA . La meta: permitir que las compras de divisas se traduzcan en acumulación neta de reservas”, añadió.

Cuánto rendirán los nuevos bonos soberanos

Aunque el cupón anunciado es del 6,5%, los especialistas de la city consideran que el resultado final retornará una cifra mayor, en especial contemplando que, actualmente, los bonos soberanos rinden entre un 10% y un 11% en moneda dura.

“En este contexto, estimar el pricing se vuelve un ejercicio complejo. Si bien se trata de un soberano bajo ley local, entendemos que el Tesoro apunta a fijar el precio de la nueva emisión sobre la curva soberana ley Nueva York. Para alcanzar una TIR del 10% en esa duration específica, el bono debería colocarse por debajo de la par, en torno a u$s89,5 (VN 100). Ese nivel implica una Modified Duration (MD) de 3,36, ubicándolo en el centro de la curva soberana, un punto de duration que todavía no fue testeado por el mercado”, indicaron los ejecutivos de Portfolio Personal Inversiones.

Bajo las condiciones actuales, si el bono fijara precio sobre la curva ley local, la tasa sería consistente con una TIR cercana al 11,5%. Sin embargo, el mercado no descarta algún tipo de gran inversor ancla internacional.

Por otra parte, aquellos inversores que quedaron con dólares atrapados tras el endurecimiento de los controles de capital antes de las elecciones podrían ver en este instrumento una puerta de salida o una nueva oportunidad de arbitraje (en torno al 2,7% dada la brecha cambiaria actual).

“Otra de las hipótesis gira en torno a que esto podría tratarse de una emisión necesaria para obtener títulos que luego se usarían en una potencial operación de REPO contra bancos privados internacionales. Por último, si bien lo vemos menos probable, no descartamos que haya algún jugador de Sector Público involucrado en la operación”, mencionaron desde PPI.

Qué pasará con los bonos actuales

En este contexto, se cree que los bonos soberanos que cotizan actualmente en el mercado local gozarán de una suba de precio, lo que impulsaría a la baja sus rendimientos.

"Dado que el nuevo bono está orientado a atender los vencimientos de Bonares, esperamos una compresión en los rendimientos de la curva soberana, considerando además que creemos que el equipo económico apunta a colocar este bono a un rendimiento de un dígito", relató Eric Ritondale, economista jefe en Puente.

"Además, el ministro Caputo adelantó que habrá un anuncio adicional sobre una operación vinculada a los Globales Ley Internacional, lo que podría reforzar esa tendencia de compresión", añadió.

Por su parte, los analistas de Proficio Investment también se mostraron optimistas, motivo por el cual mantuvieron su calificación "positiva" sobre los títulos en moneda dura, apostando a una mayor compresión del riesgo país hasta la zona de los 500 puntos. "Favorecemos posiciones en AE38, que es el más rezagado dentro de la curva de soberanos ley local", aclararon.