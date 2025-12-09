Ni bono, ni aguinaldo ni aumento: el beneficio exclusivo de ANSES para jubilados vigente hasta fin de año + Seguir en









El organismo previsional informó los descuentos y reintegros que pueden acceder estos beneficiarios en el último mes del año.

Beneficios ANSES: los descuentos y reintegros que ofrece el organismo a un grupo de beneficiarios. ambito.com

El programa de Beneficios ANSES ofrece un sistema de descuentos y reintegros diseñado exclusivamente para jubilados y pensionados. Esta iniciativa permite acceder a reducciones en más de 7.000 comercios adheridos en todo el país, incluyendo supermercados, farmacias y tiendas de barrio. Los beneficios se activan automáticamente al pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de haberes, sin necesidad de trámites adicionales.

El programa no genera costos para el Estado, ya que los descuentos son financiados por los comercios y bancos participantes. Esta herramienta busca facilitar el acceso a productos básicos con ahorros significativos para los beneficiarios.

ANSES billetes.webp Qué son los beneficios ANSES El programa Beneficios ANSES funciona como un mecanismo de ahorro para jubilados y pensionados. Algunos comercios establecen límites por compra, mientras que otros ofrecen descuentos sin tope en rubros específicos.

Los beneficios incluyen rebajas de hasta el 20% en supermercados y artículos de perfumería y limpieza. Además, los jubilados que cobran sus haberes en el Banco Nación reciben un reintegro adicional del 5% en compras con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ MODO, con un tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000.

Quienes cobran sus haberes en el Banco Galicia acceden a un 25% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en compras con tarjeta de débito o crédito, con un tope mensual de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Los clientes del Banco Supervielle obtienen un 20% de descuento en supermercados los días martes con tarjeta de débito (tope $25.000) o pagando con QR (tope $15.000), y un 50% de descuento en farmacias los martes con ambos medios de pago (tope combinado $12.000). También pueden acceder a 3 cuotas sin interés en farmacias adheridas con tarjeta de crédito. Descuentos para jubilados de Beneficios ANSES El programa abarca una amplia red de comercios adheridos en todo el país: Supermercados: Carrefour

Coto

Disco

Jumbo

Vea

Día

La Anónima

Chango Más

Josimar Farmacias y ópticas: Descuentos de hasta el 20% en productos seleccionados. Tiendas de barrio: Más de 7.000 locales adheridos en todas las provincias. Los descuentos varían según el comercio y el banco donde se cobren los haberes. El programa incluye también una cuenta remunerada en el Banco Nación de hasta $500.000 de saldo y en el Banco Galicia, que permite obtener rendimientos diarios sobre el dinero depositado. Las tasas vigentes pueden consultarse en los canales oficiales de los bancos.

