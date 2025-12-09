Así se vivió la 36° edición de las 1000 Millas Sport, una travesía con elegancia y pasión por los autos clásicos

Se llevó a cabo una nueva edición de la tradicional carrera de las 1000 Millas Sport, en Bariloche, atravesando puntos históricos de la Patagonia. Conocé todos los detalles de este evento único, repleto de autos clásicos.

Así se vivió la 36va edición de las 1000 Millas Sport, una travesía con elegancia y pasión por los autos clásicos

La 36ª edición de las 1000 Millas Sport , la tradicional competencia organizada por el Club de Automóviles Sport , que este año reunió a más de 100 vehículos clásicos y sport se celebró en tres jornadas atravesadas por la camaradería, la regularidad y paisajes icónicos de la Patagonia.

La edición culminó en Bariloche con la consagración de Alejandro López y Gabriel Gourovich , la participación destacada de Juan Manuel Fangio II junto a su hija, exhibiciones de modelos emblemáticos —desde un Bugatti Type 37 de 1926 hasta un Mercedes 290 Sport C de 1936—, el clásico Concurso de la Elegancia, y la tradicional cena solidaria que permitió recaudar fondos para organizaciones sociales de la región.

La competencia fue organizada por el Club de Automóviles Sport (CAS ) , institución fundada en 1948 y referente indiscutido de los vehículos sport en el país.

Una vez más Patio Bullrich fue uno de los sponsors principales de esta icónica travesía en las rutas del sur argentino.

Durante los tres días que se realizó la nueva edición de la competencia de vehículos sport, con más de 100 vehículos participando, reinó la camaradería, la regularidad, la elegancia, la historia y un marco geográfico extraordinario. Para ver todas las imágenes haga click aquí.

La competencia tuvo tres etapas con inicio y cierre en el mítico Hotel Llao Llao de la ciudad de Bariloche y su paso por puntos turísticos claves: Bariloche, Villa La Angostura, el Camino de los 7 Lagos, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Dina Huapi, el Cerro Catedral, Villa Mascardi y El Bolsón, entre otros, fueron parte de esta travesía.

Durante las tres jornadas se lucieron sport clásicos como un Bugatti Type 37 de 1926, un Amílcar GCSs de 1927, también el legendario FIAT 1500 S OSCA de 1959, presente en todas las ediciones desde 1992, una Ferrari Daytona 365 GTB/4, Shelby Cobra 289, y marcas emblemáticas como Alfa Romeo, MG, Bentley, Aston Martin, Austin Healey, Jaguar, Lotus, Mercedes Benz, Lamborghini, Porsche, BMW, Lancia, Volvo y Maserati, entre otros verdaderos íconos que resumen elegancia, diseño y una destacada mecánica para el deleite de los fanáticos de los vehículos sport.

Este año los ganadores fueron Alejandro López y Gabriel Gourovich con un Mercedes 290 Sport C del año 1936.

“Hemos tenido una excelente competencia este año, enmarcada en paisajes únicos que nos brinda la patagonia argentina, con gran afluencia de participantes de diferentes países de Latinoamérica y Europa que nos han acompañado durante estos tres días en un ambiente de camaradería y verdadera pasión por el deporte, que habla de lo que representa el automovilismo sport para los argentinos”, aseguran Fernando Briones, Presidente de Club de Automóviles Sport y Director General 1000 Millas Sport y Daniel Claramunt, Director Ejecutivo 1000 Millas Sport.

Una vez finalizada la 3era y última etapa, y de regreso en el Hotel Llao Llao, se realizó la clásica Lake Party, en Puerto Spiegel a orillas del lago Moreno que fue auspiciado por Patio Bullrich.

“Estamos muy orgullosos de haber sido parte nuevamente de 1000 Millas Sport acompañando una experiencia premium que unió lujo, elegancia y legado en un entorno único y en el contexto de la carrera con los autos más espectaculares”, afirmó Daiana Szarfsztejn, gerente de Patio Bullrich.

La carrera culminó con una cena de gala y beneficencia en el Hotel Llao Llao, con la entrega de premios y el tradicional remate solidario a beneficio del Banco de Alimentos (cuya madrina es Andrea Frigerio), Fundación Challenge (Bariloche) y Puentes de Luz (San Martín de los Andes) y la Fundación Cruzada Patagónica por intermedio de la familia Giménez, entre otras, logrando recaudar importantes sumas de dinero, que son destinados a proyectos sociales.