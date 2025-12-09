Misterio en el Quini 6: el único ganador de más de $8.800 millones aún no se presentó a reclamarlos

Se trata del participante ganador de los últimos días en la ciudad de Reconquista, Santa Fe. El premio equivale a más de u$s6.000.000.

Un misterio rodea al gran premio de lotería del Quini 6 en Santa Fe: se trata de la identidad del único ganador de más de los $8.800 millones (u$s6.000.000), quién aún no se presentó a reclamarlo. El sorteo fue este lunes.

Hasta ahora, lo único que se conoce es que el apostador que ganó $8.844 millones (u$s6.057.534 al cambio de hoy) en el último juego jugó su boleta en la agencia 9321 “La herradura de la suerte”, de la calle 63 al 563 del barrio América, ciudad de Reconquista.

La persona acertó los números 05-15-25-33-40-45 de la modalidad Revancha y , bajo deducciones fiscales, cobrará cerca de u$s4.000.000

La Lotería de Santa Fe , que administra tanto el Quini Seis como el Brinco en los sorteos del fin de semana , informó que las modalidades Tradicional y La Segunda quedaron vacantes. El pozo acumulado del Tradicional era de $ 2.592.567.857.

De acuerdo con la experiencia de los agencieros y de la propia Lotería, difícilmente se conozca hasta la semana que viene el nombre del apostador.

quini-6.jpg El próximo sorteo del Quini 6 se realizará este miércoles 10 de diciembre 21.15, con un pozo acumulado de $ 8.000.000.000. Biblioteca ámbito financiero.

Si bien existen diversas razones por las que el ganador prefiere ocultar su identidad, se espera que se presente en los próximos días ante las oficinas de la Lotería para solicitar asesoramiento.

También cuenta con la posibilidad de solicitar reserva de identidad, aunque también expertos del derecho pueden realizar dicho trámite en nombre de un tercero. El próximo sorteo del Quini 6 se realizará este miércoles 10 de diciembre 21.15, con un pozo acumulado de $ 8.000.000.000.

Récord histórico en el Quini 6: un apostador de Santa Fe ganó $8.800 millones

Un apostador santafesino ganó $8.800 millones en la modalidad Revancha del Quini 6 y marcó un récord histórico para el juego. El ticket ganador fue jugado en una agencia de la ciudad de Reconquista y acertó los seis números del sorteo realizado anoche, en el que se acumulaban $16.000 millones entre todas las modalidades.

El premio, el más grande en números absolutos que entregó el Quini 6, se originó en un superpozo donde la Revancha concentraba más de la mitad del total acumulado. Aunque por cuestiones de seguridad no se reveló la identidad del ganador o ganadora, sí se confirmó que la apuesta se hizo en Reconquista.

Los números elegidos (05, 15, 25, 33, 40 y 45) coinciden con significados populares vinculados a los sueños: el gato, la niña bonita, la gallina, Cristo, el cura y el vino. Según Lotería de Santa Fe, el premio exacto que arrojó la Revancha fue de $8.844.300.000.