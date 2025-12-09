Verano 2026: SUBE suma medios de pago en colectivos de líneas municipales de la costa y otros puntos

La tarjeta incorpora nuevas opciones para abonar viajes en Balcarce, Partido de La Costa, Villa Gesell, Necochea y Punta Indio.

Los beneficios de SUBE en la temporada de verano

El inicio de la temporada trae una noticia clave para quienes viajan en colectivo en distintas localidades de la costa bonaerense. En plena preparación para el movimiento turístico, el sistema SUBE activó modalidades adicionales de pago que permiten viajar sin depender exclusivamente de la tarjeta física .

La medida se enmarca en un proceso gradual de modernización que ya se venía probando en otras ciudades del país. Aunque los cambios generan entusiasmo, también abren interrogantes sobre la convivencia entre nuevos medios de pago, infraestructura disponible y acceso para quienes todavía dependen del plástico tradicional.

La ampliación de opciones apunta a mejorar la experiencia cotidiana con menos fila para cargar, más alternativas para resolver un viaje rápido, y la posibilidad de que turistas puedan moverse sin complicaciones.

El sistema abierto ya está en funcionamiento en colectivos municipales de cinco distritos bonaerenses. Las líneas habilitadas son:

En todos los casos, el valor del boleto se mantiene uniforme, sin importar si se paga con tarjeta, celular, QR o SUBE. Además, quienes acceden a Tarifa Social Federal o a beneficios locales conservan esos descuentos siempre que abonen con SUBE física o digital.

Una novedad destacada es la funcionalidad Atributo a Bordo, que permite actualizar beneficios directamente en el colectivo: basta con avisar al chofer y apoyar la tarjeta. Para muchas personas mayores o usuarios que suelen olvidar pasar por un punto de carga, esta herramienta puede ser un alivio.

Nuevos medios de pago habilitados

El abanico de opciones incluye tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa o Mastercard, así como celulares y relojes con NFC asociados a esas tarjetas. También se podrá pagar con código QR generado desde billeteras digitales.

Para turistas que llegan con poco margen de maniobra o para residentes que perdieron la tarjeta y necesitan viajar, la posibilidad de usar otros medios de pago puede ser un salvavidas. Los choferes, por su parte, ya cuentan con validadores preparados para identificar de manera automática cada mecanismo.

La coexistencia de tantas alternativas, sin embargo, plantea desafíos: no todas las billeteras funcionan igual, hay diferencias en compatibilidad entre modelos de celulares, y algunos usuarios pueden sentirse inseguros al acercar la tarjeta bancaria al lector. Aun así, los primeros ensayos en otras ciudades mostraron que el sistema resulta simple y práctico para la mayoría.

SUBE: cómo pagar

Los pasos son directos:

Con tarjeta, celular o reloj: acercar el medio de pago al lector, justo donde figura “Acerca tu tarjeta”.

Con QR: generar el código desde la billetera electrónica y apoyarlo en el lector ubicado en la parte inferior del validador.

Con SUBE física o digital: operar como siempre, conservando los beneficios correspondientes.

La Secretaría de Transporte de la Nación, el Banco Nación y Nación Servicios coordinan la implementación del sistema en más de 60 localidades con el objetivo de seguir expandiendo este modelo durante 2026, aunque sin un calendario cerrado, ya que dependerá de la infraestructura de cada distrito y de la adaptación del transporte local.

Con la temporada que recién arranca, la combinación de nuevas tecnologías, turismo en alza y colectivos de media y corta distancia promete poner a prueba el esquema. Si funciona bien, podría convertirse en una de las transformaciones más visibles del verano.