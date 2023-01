Metrobus: las nuevas obras ya generan discusiones y polémica en cinco barrios porteños

Como toda obra en una ciudad que por ahora respira tranquila por la ausencia de clases y el poco movimiento en sus calles por el período vacacional, afectará a varios barrios dada la magnitud del trabajo.

Estos son Flores, Floresta y Parque Avellaneda, Velez Sarsfield y Villa Luro.

Tal como se precisó, la convivencia con los habitantes de cada barrio empieza a ser un problema, dada la complicación para circular libremente y la imposibilidad de acceder normalmente por la calle.

Los comerciantes de Alberdi fueron los primeros en protestar, reclamando que no fueron consultados acerca de la realización de semejante obra. Dudan sobre la productividad de este Metrobus en una avenida de las más fluidas en cuanto al tránsito, y principalmente por cómo afectará a la habitual y ya aceitada dinámica comercial.

En ese marco, el gerente de un negocio de cerámicas y sanitarios que se ubica precisamente en Alberdi al 3100, precisó en diálogo con Clarín que “se habló de este Metrobus hace muchos años y después quedó en el olvido. Ahora que se reflotó el proyecto no logro visualizar cómo vamos a hacer para descargar los insumos de nuestro negocio sin afectar el tránsito. Es decir, la mayoría de las veces necesitamos usar dos carriles de la avenida para descargar pero además el porte de los camiones nos obliga a hacer varias maniobras. A esto se suman los autos estacionados sobre la avenida. Vamos a estar obligados a cortar el tránsito mientras duren las maniobras y la descarga. Además recibimos muchas camionetas y utilitarios que vienen todo el tiempo a llevarse mercadería".

Cómo será la obra

Según indicaron fuentes oficiales, las obras terminarán conformando una letra “U”; es decir, inicia su recorrido en San Pedrito y luego pasa por Alberdi hacia el Oeste. Sigue hasta Bruix y luego Directorio mano al centro, hasta volver a San Pedrito. La segunda etapa, en tanto, comprende de un recorrido por Alberdi hasta la avenida General Paz, aunque esto aún no fue confirmado por el Gobierno de la Ciudad.

Asimismo, la Secretaría de Tránsito y Obras Públicas informó que a la altura del centro comercial, la avenida tiene seis carriles. El Metrobus correría por el centro. Teniendo en cuenta otras trazas, como por ejemplo Garay o Juan B. Justo, los comerciantes asumen que quedarán dos carriles por lado por eso tienen dudas sobre la maniobrabilidad.

En cuanto a la proyección de la obra, la Secretaría esgrime que "las maniobras de ingreso y egreso se encuentran verificadas garantizándose la operación de los comercios".

"No nos extraña que desconozcan cómo funciona, porque no vimos a nadie charlando con los vecinos. Tanto Alberdi como Directorio son avenidas que fluyen, con dinámicas diferentes, pero no son conflictivas para transitar. Por eso la primera pregunta que nos hacemos es por qué, por qué quieren hacer esta obra", descargó Marcelo a Clarín.

Acto seguido, los frentistas agregan que al igual que otras zonas de Buenos Aires y del país, el barrio corre con otras urgencias mucho más importantes que la realización de un Metrobus: “La inseguridad o el embudo que se genera en las diez cuadras de Alberdi que van desde Carabobo y San Pedrito; allí la avenida pasa de seis carriles a tres, es un problema histórico y alguna vez estuvo en estudio correr la línea municipal, por eso hay decenas de edificios y construcciones que tienen patios y explanadas delanteras.

Según se supo, desde las comunas 7, 9 y 10, y autoridades del Centro Comercial Alberdi, presentaron una acción de amparo ante la Justicia, para frenar la obra. Advierten sobre la falta de participación de comerciantes y vecinos en este proyecto y además solicitan una mesa de diálogo con las autoridades. Sin ir más lejos, este jueves convocaron a una protesta para visibilizar la situación: será a las 18 en la esquina de Alberdi y Larrazabal.

Desde la Secretaría aclararon: por el momento se llevan a cabo algunas obras de mantenimiento de la calzada que son complementarias del trabajo principal. "Estamos esperando los tiempos administrativos de la preadjudicación para iniciar la obra concreta del Metrobus", detallaron.