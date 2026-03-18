Mi PAMI: cuáles son todas las gestiones que se pueden hacer desde la aplicación en marzo 2026

La plataforma digital permite realizar distintos trámites y consultas médicas desde el celular o la computadora.

La plataforma digital es gratuita y permite realizar trámites sin tener que ir presencialmente.

La digitalización de los servicios de salud permitió que cada vez más trámites puedan realizarse de manera online, sin necesidad de tener que ir a una oficina. Por ese motivo, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados creó la plataforma Mi PAMI , una herramienta que junta diferentes gestiones en un solo lugar.

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A través de esta plataforma, l os afiliados pueden consultar información personal, acceder a servicios médicos y realizar una gran variedad de trámites de forma rápida, desde el celular o la computadora. La aplicación busca poder simplificar y agilizar los procesos, facilitar el acceso a la información relacionada con la cobertura de salud y también brindarle más comodidad a los usuarios, ya que mediante ella pueden realizar la mayor parte de los trámites desde la comodidad de sus casas.

El sistema permite que todos los datos estén sincronizados entre la app y el portal web , lo que facilita que los usuarios puedan revisar su información desde distintos dispositivos sin perder acceso a sus gestiones.

Mi PAMI es una plataforma digital, que permite a las personas afiliadas gestionar distintos servicios de la obra social de manera online.

El sistema tiene varias herramientas que antes requerían, sí o sí, hacerse de manera presencial o hacer consultas por distintos canales. De esta manera, las personas pueden revisar su información y realizar gestiones desde donde estén.

El acceso se puede hacer tanto desde la aplicación móvil, como desde el portal web, y en ambos casos se puede ver la misma información. Esto significa que las recetas, turnos, credenciales y otros datos del afiliado se mantienen sincronizados en todos los dispositivos en los que esté la sesión abierta.

Para utilizar la plataforma es necesario registrarse una sola vez. Luego, el usuario y la contraseña sirven para ingresar en la app y sitio web.

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Mi PAMI: todas las gestiones disponibles

Desde la plataforma Mi PAMI se pueden realizar consultas y trámites relacionados con la cobertura médica. Entre las gestiones disponibles se encuentran:

Credencial PAMI : que permite consultar los datos del afiliado.

Órdenes médicas : para revisar indicaciones y estudios solicitados.

Recetas electrónicas : que facilitan el acceso a medicamentos indicados por profesionales de la salud.

Cartilla médica : donde se puede consultar la red de prestadores.

Turnos para agencia : para realizar gestiones presenciales cuando sea necesario.

Médico de cabecera : con la información del profesional asignado.

Trámites web : para realizar distintas gestiones administrativas.

Emergencias: con información útil para situaciones urgentes.

De esta manera, la aplicación reúne toda información y las herramientas que les permiten a los afiliados poder gestionar los distintos asuntos vinculados con su atención médica.

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Cómo usar Mi PAMI desde el celular y la computadora

El acceso a Mi PAMI puede realizarse desde diferentes dispositivos, ya sea a través de la aplicación móvil o mediante el portal web.

La app está disponible solo para celulares con sistema Android e IOS, mientras que la versión web se puede utilizar desde cualquier computadora con conexión a internet.

Una vez que el usuario se registra en la plataforma, puede ingresar con los mismos datos en cualquiera de las dos opciones. La información se mantiene sincronizada, por lo que las recetas, credenciales, turnos y demás datos se pueden ver actualizados en los dos formatos.

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Además, la aplicación es gratuita y oficial, por lo que se recomienda descargarla únicamente desde los canales autorizados para evitar posibles estafas.

Desde el organismo también advierten que PAMI nunca solicita claves personales, datos bancarios, contraseñas ni pagos para instalar la aplicación, por lo que no hay que compartir información sensible con otras personas, aunque digan trabajar para la organización y hay que evitar abrir enlaces o formularios que no vengan de cuentas oficiales.