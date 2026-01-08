Milagro en Belgrano: le cayó un vidrio en la cabeza mientras comía sentado en un bar

El cristal se desprendió desde un cuarto piso y le impactó en la cabeza y el brazo. Un vecino indicó que el hombre fue sometido a 20 puntos y se le cortaron tres tendones.

Momentos previos la impacto, el hombre se encontraba en la vereda de un bar.

Un hombre se encontraba en la vereda de un bar de Belgrano cuando el vidrio de un balcón se le cayó encima . Personal médico llegó minutos después del incidente para asistirlo tras presentar heridas en uno de sus brazos y su cabeza. La víctima fue sometida a 20 puntos en su cabeza, aseguró C5N.

El violento episodio ocurrió este miércoles en el cruce de las calles Ciudad de la Paz y Newbery . El vidrio se cayó desde el cuarto piso de un edificio vecino al bar en el que se encontraba el hombre.

" Está bien, los puntos ya se los sacaron. Te digo esto porque estuve charlando con él ayer y tiene tres tendones cortados", agregó sobre el brazo de Pablo y aclaró que deberá hacer rehabilitación.

El hecho quedó grabado por las cámaras de la zona, cuyos registros muestran al cliente tomando un café cuando de repente se le cayó encima el blindex de 1x1.

Enseguida se solicitó una ambulancia y personal médico arribó a la zona minutos más tarde. Cuando los profesionales asistieron a la víctima, detectaron que tenía un importante sangrado en la cabeza y el brazo izquierdo. Así, le diagnosticaron un traumatismo cortante sin riesgo de vida.

Pese a ello, al lugar también se trasladó personal de bomberos de la Ciudad que ingresó al edificio de donde se desprendió el vidrio y retiró un segundo panel de mismas dimensiones de manera preventiva. Este blindex estaba astillado junto al espacio vacío del que se desprendió.

El departamento involucrado se encontraba deshabitado y su propietario reside en la provincia de Corrientes. El encargado del edificio tenía la llave de ingreso a la unidad y le facilitó el acceso a bomberos.

