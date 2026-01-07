SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de enero 2026 - 14:39

Persecución, choque y muerte frente a la casa de Cristina Kirchner

Una moto sin patente que era perseguida chocó a un taxi. Como consecuencia, dos peatones fueron atropellados y uno de ellos murió.

El hecho sucedió cuando personal de la Policía de la Ciudad detectó una moto sin patente.

Captura TN

Una persecución, seguida de choque, muerte y fuga ocurrió este miércoles en la puerta de la casa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Constitución, lugar donde cumple su condena domiciliaria.

El hecho sucedió cerca de las 11, cuando personal de la Policía de la Ciudad detectó en el barrio porteño de San Telmo una moto sin patente, por lo que emitió la orden de detención.

Sin embargo, el motociclista se dio a la fuga, dando inicio a una persecución. El raid concluyó en el cruce de las calles Humberto I y San José, esquina de la casa de Cristina,

Allí, la moto chocó con un taxi. El impacto provocó que el vehículo se subiera a la vereda y atropelle a dos transeúntes, uno de los cuales falleció en el lugar como consecuencia de las heridas, mientras que el otro fue trasladado por el SAME.

Finalmente el motociclista fue detenido y, entre sus pertenencias, hallaron una chapa patente con pedido de secuestro.

choque casa cfk
La persecución comenzó en San Telmo y terminó en la esquina de la casa de Cristina, en San José y Humberto Primo.

Cristina Kirchner habló de un "largo y dificultoso proceso de recuperación" de su apendicitis

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló por primera vez sobre su internación por apendicitis. Luego de ser hospitalizada por dos semanas, describió su recuperación como un "largo y dificultoso proceso".

El pasado sábado, y tras dos semanas de internación, Cristina Kirchner fue dada de alta luego de ingresar por cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio.

Fernández de Kirchner compartió un sentido mensaje en su cuenta de X en donde expresó: "Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi".

Además, agregó que allí la atendieron "con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior".

"También quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación", finalizó.

