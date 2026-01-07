Persecución, choque y muerte frente a la casa de Cristina Kirchner

Una moto sin patente que era perseguida chocó a un taxi. Como consecuencia, dos peatones fueron atropellados y uno de ellos murió.

El hecho sucedió cuando personal de la Policía de la Ciudad detectó una moto sin patente.

Una persecución, seguida de choque, muerte y fuga ocurrió este miércoles en la puerta de la casa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner , en el barrio de Constitución , lugar donde cumple su condena domiciliaria.

El hecho sucedió cerca de las 11, cuando personal de la Policía de la Ciudad detectó en el barrio porteño de San Telmo una moto sin patente, por lo que emitió la orden de detención.

Sin embargo, el motociclista se dio a la fuga, dando inicio a una persecución. El raid concluyó en el cruce de las calles Humberto I y San José , esquina de la casa de Cristina,

Finalmente el motociclista fue detenido y, entre sus pertenencias, hallaron una chapa patente con pedido de secuestro.

choque casa cfk La persecución comenzó en San Telmo y terminó en la esquina de la casa de Cristina, en San José y Humberto Primo. Captura (El Trece)

