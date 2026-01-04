Cuál es la pastelería argentina especializada en la tradicional tarta de queso española + Seguir en









Joaquín Vasco construyó su identidad como referente de este postre en la Argentina. Una propuesta que crece a pasos agigantados con locales en Nordelta, Belgrano, Recoleta, España y nuevas previstas en Palermo y zona norte, con vinos premium y tapas ibéricas.

Dirección: Chateau Portal, Pasaje del Ciudadano 45, Nordelta; Peña 2326, Recoleta; Avenida Federico Lacroze 1835, Belgrano; Pablo Iglesias 12, Alicante, España.

En un país con una amplia y diversa oferta dulce, hay un emprendimiento que se destaca por enfocarse en un único producto. Se trata de Joaquín Vasco, un proyecto que eligió a la clásica tarta de queso española como su especialidad exclusiva y la transformó en una experiencia deluxe, con identidad propia y guiños a los sabores argentinos.

Con sucursales en Nordelta, Recoleta, Belgrano y hasta en Alicante, España, más una próxima apertura en Palermo, la historia detrás de la empresa está atravesada por la memoria familiar y el vínculo con la cocina española. Sus fundadores, Belén Durañona y Federico Reznick, encontraron en ese legado un punto de partida emocional y gastronómico para crear una marca que homenajea sabores, aromas y recuerdos de España a sus comensales locales.

Joaquín Vasco Belgrano 2 (1) Joaquín Vasco, un proyecto que eligió a la clásica tarta de queso española como su especialidad exclusiva. Menú de Joaquín Vasco La propuesta arranca con una receta propia, desarrollada a partir de múltiples pruebas, que da como resultado una tarta horneada, de superficie dorada y centro sumamente cremoso. A la versión tradicional de crema de quesos se sumaron variedades permanentes en su carta, como las de dulce de leche, pistacho y chocolate belga. Junto a estas cabe mencionar sus ediciones limitadas, según la temporada y disponibilidad, como chocolate Dubai, Lotus, maracuyá, lima limón, frambuesa, chocolate blanco con corazón de pistacho, café, cookies and cream y nutella, entre otras.

Joaquín Vasco tarta de frambuesas 1 Joaquín Vasco - tarta de frambuesa. Cada tarta se ofrece en diferentes formatos: enteras en tamaño grande y mediano, por porción y en una versión portable, el Joaqui Bowl, pensado para el consumo individual, sin base de harinas. La experiencia se completa con una cuidada presentación en cajas y bolsas de estética refinada, que refuerzan la idea de regalo y posicionan al producto dentro del segmento de pastelería premium.

Como parte de la evolución del proyecto, la marca inauguró un exclusivo espacio boutique en Nordelta que amplía la experiencia hacia el mundo del vino y las tapas españolas. Allí, una vinoteca especializada reúne etiquetas de alta gama y bodegas seleccionadas, acompañadas por una carta breve y rotativa de tapas españolas y preparaciones clásicas: aceitunas ibéricas, jamón ibérico, quesos gourmet, gazpacho, natillas y, como cierre del recorrido, tartas Joaquín Vasco, incluyendo las ediciones limitadas.

Joaquín Vasco Wine Spot 15 (1) Joaquín Vasco - wine spot. Para los amantes de la tarta de queso o aquellos foodies que no la conocen aún, Joaquín Vasco propone un encuentro dulce único, que celebra el lujo simple, la excelencia y los sabores de raíz española.

