Cristina Kirchner habló de un "largo y dificultoso proceso de recuperación" de su apendicitis

La exmandataria se refirió a su internación, luego de ser ingresada por un apendicitis. Estuvo dos semanas internada tras ingresar a raíz de una dolencia abdominal.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló por primera vez sobre su internación por apendicitis. Luego de ser hospitalizada por dos semanas, describió su recuperación como un "largo y dificultoso proceso".

El pasado sábado, y tras dos semanas de internación, Cristina Kirchner fue dada de alta luego de ingresar por cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio.

En detalle, había sido ingresada el pasado 20 de diciembre a raíz de un cuadro de dolencia abdominal que finalmente derivó en una " una cirugía laparoscópica , que confirmó el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada".

Fernández de Kirchner compartió un sentido mensaje en su cuenta de X en donde expresó: "Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi".

"También quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación", finalizó.

Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 6, 2026

Cristina Kirchner denunció que EEUU secuestró a Nicolás Maduro y violó la soberanía de Venezuela

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó con dureza la intervención de Estados Unidos en Venezuela y acusó a la administración de Donald Trump de haber cruzado “un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”. En un extenso mensaje publicado en redes sociales, la exmandataria sostuvo que el operativo estadounidense constituye una violación del derecho internacional y responde a intereses económicos vinculados al petróleo.

“Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite”, escribió Cristina este domingo desde su cuenta de la red social X (ex Twitter), al marcar distancia del debate interno venezolano y enfocar su crítica en la política exterior estadounidense.