Buscan a un hombre de 38 años que desapareció en Rio Negro + Agregar ámbito en









Se trata de Luis Daniel Gregori de 38 años de edad. Fue visto por última vez el pasado martes, cuando abordó un micro desde Cipolletti, Río Negro, rumbo a Córdoba Capital.

Luis Daniel Gregori desapareció el pasado martes 21 de julio.

La Policía de Río Negro activó de manera urgente el protocolo de búsqueda de personas para dar con el paradero de Luis Daniel Gregori, un hombre de 38 años domiciliado en la calle Los Alerces 1230 de Cipolletti. La preocupación de las autoridades y de sus allegados es máxima, ya que según se comunicó a la prensa el hombre "padece esquizofrenia paranoide con brotes psicóticos" y requiere atención médica.

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Gregori fue visto por última vez el martes 21 de julio cuando abordó un colectivo de larga distancia desde Cipolleti, Río Negro con rumbo a Córdoba Capital. Sin embargo, la comunicación con él se perdió por completo desde la tarde del miércoles, por lo que actualmente se desconoce su paradero. Al momento de viajar, el hombre llevaba campera de neopreno color azul con una franja naranja, pantalón de jean y zapatillas azules.

La alerta de la Policía de Río Negro para dar de manera urgente con el paradero de Gregori. Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad en general y de los medios de comunicación para difundir sus características físicas:

Es de tez blanca , mide 1.90 metros de altura , es de contextura delgada , tiene pelo castaño corto , ojos marrones y lleva barba .

Usa lentes permanentes . No posee tatuajes ni aros .

Al momento de ser visto por última vez llevaba una campera de neopreno color azul con una franja naranja, pantalón de jean y zapatillas azules. Se ruega a cualquier persona que pueda aportar datos certeros sobre su ubicación o que lo haya visto en el trayecto hacia o dentro de Córdoba Capital, comunicarse de inmediato al teléfono 2994061106, dar aviso a la sede policial más cercana o contactarse con el Destacamento N° 114 del Barrio Manzanar.