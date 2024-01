Misterio en Flores: buscan a un médico que fue a retirar plata de un cajero y nunca volvió

El martes pasado alrededor de las 21:00 hs, Marchi, que se encontraba de guardia, avisó que se dirigía al cajero automático, pero sus colegas no volvieron a verlo. La denunciante señaló que, además, los mensajes de WhatsApp no le llegan.

Ahora, no solo lo están buscando en CABA, sino que se extendió a Provincia de Buenos Aires debido a que ya lleva dos días desaparecido, informaron desde C5N.

Desaparición en Flores: el comunicado del hospital

"David es de tez blanca con un tatuaje como banda de capitán de equipo de fútbol en uno de sus brazos entre 3 a 4 centímetros", informó la Asociación de Médicos Municipales del Hospital Piñero en sus redes sociales.

El centro médico también utilizó su cuenta de Instagram para afirmar que su compañero de trabajo continúa desaparecido y confirmaron que la Policía lo está buscando "activamente". Asimismo, pidieron no revelar datos privados o información no chequeada para no entorpecer la investigación.

En la investigación abierta a partir de la denuncia intervienen la División Personas Extraviadas de la Policía de la Ciudad y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°41, que dispuso que la pesquisa quede a cargo de la división especializada de la Policía de la Ciudad, que realizaba entrecruzamientos y contactos con familiares, para dar con el médico.