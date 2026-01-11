El papa León XIV analiza viajar a la Argentina y aseguran que "está en su agenda" una visita al país + Seguir en









Desde el entorno eclesiástico indicaron que el sumo pontífice, sucesor de Francisco, analiza la posibilidad de visitar el país.

Durante el encuentro, el arzobispo santiagueño solicitó que, en caso de concretarse la visita, el primer destino del Papa sea Santiago del Estero, considerada la madre de ciudades y cuna del cristianismo en la Argentina. Reuters

El papa León XIV analiza la posibilidad de viajar a la Argentina, según señalaron fuentes de la Iglesia, que manifestaron que "está considerando en su agenda" la visita. La versión surgió tras un encuentro reciente entre el sumo Pontífice y representantes de la Iglesia Católica argentina, en el que se abordaron distintos temas vinculados a la situación social y pastoral del país. En tanto, en las últimas horas se conoció que el Vaticano negoció un exilio de Nicolás Maduro para evitar la intervención en Venezuela.

El arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, Vicente Bokalic Iglic, se reunió con el papa León XIV en el Vaticano y afirmó que el sumo Pontífice está considerando una visita al país. El encuentro duró media hora y se produjo en un contexto de fuerte simbolismo para la Iglesia argentina.

El papa León XIV analiza viajar a la Argentina En ese marco, desde el ámbito eclesiástico deslizaron que la posibilidad de un viaje de León XIV a la Argentina “está en estudio”, pero remarcaron que cualquier definición dependerá de la evolución de la agenda internacional del Vaticano.

“El Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda”, señaló el arzobispado santiagueño en un comunicado difundido por el portal especializado religiondigital.org.

Durante la audiencia, Bokalic Iglic obsequió al Papa un poncho con los colores de la bandera argentina, envuelto con cintas que representaban a la provincia de Santiago del Estero, un gesto cargado de identidad y tradición.

cardenal vicente bokalic leon XIV El cardenal Vicente Bokalic y León XIV en el Vaticano. Si bien aclararon que por el momento no existe una confirmación formal ni un cronograma definido, de concretarse sería la primera visita papal a la Argentina desde el inicio del nuevo pontificado, en un contexto marcado por fuertes tensiones políticas, económicas y sociales, que también forman parte de las preocupaciones expresadas por la Iglesia. Voceros consultados evitaron precisar plazos y subrayaron que no existe aún una invitación oficial cursada por el Estado argentino, un paso considerado clave dentro del protocolo diplomático para avanzar con una visita de este tipo. En el Vaticano, la agenda del Papa se encuentra actualmente enfocada en compromisos en Europa, África y Asia, aunque fuentes cercanas a la Santa Sede no descartan que América Latina vuelva a ocupar un lugar relevante en futuras giras apostólicas. Por ahora, la eventual visita a la Argentina se mantiene como una posibilidad abierta, que genera expectativa tanto en el ámbito religioso como político, pero que aún requiere definiciones concretas para transformarse en un anuncio oficial.