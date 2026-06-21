Monotributo ARCA: hasta cuándo tengo tiempo de pagar en junio 2026

El organismo recaudador mantiene el cronograma mensual y recordó las alternativas disponibles para cumplir con el aporte sin demoras.

Las fechas importantes para los monotributistas en junio 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene un esquema de vencimientos que se repite mes a mes, aunque muchas personas suelen dejar el trámite para último momento. Ese hábito puede derivar en demoras operativas o dificultades para acceder a determinados beneficios.

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Además del vencimiento, junio es un mes relevante porque los monotributistas también deben tener presentes las categorías vigentes, los límites de facturación y las distintas modalidades de pago habilitadas por el organismo

Cuál es la fecha límite para pagar el monotributo.

ARCA confirmó que el vencimiento del monotributo correspondiente a junio de 2026 opera el lunes 22 de junio . La fecha alcanza a todas las categorías y se aplica tanto para quienes realizan el pago manualmente como para aquellos que tienen adherido el débito automático.

Desde el organismo recomiendan no esperar hasta las últimas horas del día para completar la operación. En jornadas de alta demanda, las plataformas digitales pueden registrar demoras temporales que retrasan la acreditación.

Quienes no abonen dentro del plazo establecido deberán afrontar intereses resarcitorios y, si la situación se prolonga en el tiempo, podrían acumular deudas que generen restricciones administrativas.

Además, mantener pagos pendientes durante varios meses consecutivos puede derivar en la baja automática del régimen simplificado, una situación que obliga posteriormente a regularizar la situación fiscal. ARCA aconseja verificar periódicamente el estado de cuenta desde el portal oficial y controlar que los medios de pago asociados funcionen correctamente.

Escalas vigentes del monotributo en junio 2026

Las categorías del monotributo continúan organizándose según los ingresos brutos anuales y otros parámetros, como la superficie afectada a la actividad, el consumo energético y el monto de alquileres devengados.

Actualmente, el régimen se divide en 11 categorías, desde la A hasta la K, que determinan el importe mensual que cada contribuyente debe abonar. La permanencia en una determinada categoría depende de la evolución de la actividad económica desarrollada durante los últimos doce meses.

Estos son los topes anuales vigentes de facturación hasta agosto de 2026:

Categoría A: $10.277.988.

Categoría B: $15.058.448.

Categoría C: $21.113.697.

Categoría D: $26.212.853.

Categoría E: $30.833.964.

Categoría F: $38.642.048.

Categoría G: $46.211.109.

Categoría H: $70.113.407.

Categoría I: $78.479.212.

Categoría J: $89.872.640.

Categoría K: $108.357.083.

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Cómo pagar el monotributo

ARCA dispone de distintas alternativas para realizar el pago mensual. Entre las opciones disponibles se encuentran:

Volante Electrónico de Pago (VEP)

Débito automático en cuenta bancaria

Débito automático con tarjeta de crédito

Home banking

Billeteras virtuales habilitadas

Cajeros automáticos adheridos a la red correspondiente

Para efectuar el trámite, el contribuyente debe ingresar al portal oficial de ARCA con su CUIT y clave fiscal. Una vez dentro del sistema, deberá dirigirse al servicio “Presentación de DDJJ y Pagos” o generar un VEP desde la sección correspondiente.

Quienes eligen el débito automático cuentan con una ventaja adicional: reducen considerablemente el riesgo de olvidarse del vencimiento mensual. Aun así, resulta conveniente revisar periódicamente los comprobantes de pago. Un error bancario, una tarjeta vencida o una cuenta sin saldo pueden provocar el rechazo de la operación.