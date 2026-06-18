El historial de Argentina ante Austria, el próximo rival del Mundial 2026

El seleccionado nacional se enfrentará a los austriacos este lunes desde las 14hs por la segunda fecha del Grupo J. Los antecedentes.

La Albiceleste venció por goleada a los austríacos en 1980.

Luego del contundente triunfo ante Argelia, Argentina se enfrentará este lunes con Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El seleccionado nacional buscará un nuevo triunfo que le permita asegurarse un lugar en los 16avos de final.

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El historial entre ambas selecciones registra solo dos enfrentamientos. El primer encuentro se dio el 21 de mayo de 1980 en el Estadio Prater de Viena y contó con una actuación impresionante de Diego Maradona.

El "Pelusa” comenzaba a afianzarse como figura en la Selección mayor luego de su título en el Mundial Sub 20 del año anterior. En el partido se destacó con un triplete.

Los otros dos goles en el triunfo 5-1 de los vigentes campeones del mundo en 1978 lo hicieron Santiago Santamaría y Leopoldo Jacinto Luque. Este fue el único encuentro con la camiseta "Albiceleste" en la que Maradona hizo un hat-trick.

El último antecedente de Argentina ante Austria

Una década después, el 3 de mayo de 1990, la Selección argentina se enfrentó nuevamente con Austria. Esta vez fue en un amistoso de preparación para el Mundial que se disputó en Italia ese año.

Una vez más, Argentina llegaba como vigente campeona tras el título obtenido en 1986. El escenario del partido fue el Estadio Ernst Happel.

En esta ocasión, los entonces dirigidos por Carlos Salvador Bilardo se tuvieron que conformar con un empate 1-1.

El combinado austríaco se puso en ventaja a los tres minutos del primer tiempo a través de Manfred Zask, mientras que Argentina logró la igualdad en los pies de Jorge Burruchaga a la media hora de juego.

Este lunes, la Selección argentina y su par de Austria se enfrentarán por tercera vez, aunque será la primera en ocasión de una competencia oficial de la FIFA.

Ambas llegan con un triunfo a cuestas. Argentina venció 3 a 0 a Argelia, con una descollante actuación de Lionel Messi, que alcanzó a Miroslav Klose como máximo artillero de los mundiales. Austria lo hizo por 3 a 1 ante Jordania.

El cruce de este lunes se llevará a cabo en el Dallas Stadium y podría ser clave para definir no solo al primero del Grupo J sino también al primer clasificado de los cuatro a la próxima fase.