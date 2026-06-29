Monotributo ARCA: los errores más comunes en la recategorización y cómo evitarlos

Antes de que cierre el plazo, existe un detalle que muchos pasan por alto y puede llegar a generar costos extra o sanciones a futuro.

Llegó la fecha de uno de los trámites más importantes para los monotributistas.

La actualización semestral del monotributo vuelve a poner a miles de contribuyentes frente a un trámite obligatorio . Aunque el procedimiento es bastante fácil, una mínima confusión en los datos o la omisión de información puede derivar en diferencias de pago, multas o hasta la exclusión del régimen simplificado .

Entre el 15 de julio y el 5 de agosto de 2026 , quienes tengan que revisar su categoría van a verificar distintos parámetros además de la facturación. Por eso, conocer cuáles son los errores más frecuentes ayuda a pasar el proceso sin inconvenientes y evitar problemas con ARCA .

Los monotributistas tienen que completar el trámite más importante del año.

La recategorización es la instancia en la que cada monotributista debe comprobar si la categoría en la que se encuentra sigue siendo la correcta según su actividad durante los últimos 12 meses . Este trámite se lleva a cabo dos veces por año , una vez en enero y otra entre el 15 de julio y el 5 de agosto .

Para determinar si corresponde mantener la categoría, subirla o bajarla, ARCA toma en cuenta cuatro variables : los ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses, la superficie destinada a la actividad, el consumo anual de energía eléctrica y el monto de los alquileres devengados.

No todos tienen que completar el trámite, ya que quedan exceptuados quienes iniciaron actividades hace menos de seis meses y aquellos cuyos parámetros permanecen dentro de los límites de su categoría actual.

Omitir la recategorización puede traer distintas consecuencias, porque si el contribuyente debía pasar a una categoría superior y no lo hace, ARCA puede aplicar una multa de hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte jubilatorio correspondiente al período, además de efectuar una recategorización de oficio.

La situación es todavía más complicada para aquellos monotributistas que exceden el límite máximo permitido por el régimen simplificado. En ese caso, la exclusión implica el pase al Régimen General, con obligaciones como el IVA, Ganancias y el pago de autónomos.

Computadora trámite ARCA Es importante no saltearse este trámite. Magnific

Cuáles son los errores más comunes al recategorizarte

Uno de los errores más habituales está en revisar únicamente la facturación anual. Aunque ese dato es muy importante, no es el único parámetro que analiza ARCA, ya que también el alquiler del local, la superficie afectada a la actividad o el consumo eléctrico pueden modificar la categoría.

Otro error se da cuando el contribuyente acepta automáticamente la información que muestra el sistema. ARCA exhibe la facturación registrada mediante comprobantes electrónicos, pero si llegara a existir alguna operación que no figure correctamente, lo que corresponde es informar el monto real antes de confirmar el trámite.

También hay inconvenientes cuando cambia la actividad económica y ese dato no fue actualizado previamente, por ejemplo, pasar de una prestación de servicios a la venta de productos sin modificar el registro puede generar una categorización incorrecta.

Muchos monotributistas, además, dejan pasar la fecha porque consideran que nada cambió respecto del semestre anterior, por eso, ingresar al portal y verificar la información es fundamental para detectar diferencias antes del cierre del plazo.

Comparar precio trámite Es importante prestar atención a todos los datos. Magnific

ARCA: cómo hacer la recategorización correctamente

Antes de ingresar al portal, lo mejor es reunir toda la información correspondiente al período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026. Entre los datos necesarios figuran:

El total facturado durante los últimos 12 meses

La superficie destinada a la actividad, si corresponde

El consumo anual de energía eléctrica

El total de alquileres abonados por el inmueble afectado a la actividad

Con esa documentación preparada, el siguiente paso es ingresar al Portal Monotributo con CUIT o CUIL y Clave Fiscal nivel 2 o superior. Dentro del sistema, hay que seleccionar la opción "Recategorizarme", donde se mostrará la categoría vigente, la facturación registrada y la categoría sugerida para el próximo semestre.

Si alguno de los datos no coincide con la realidad, el contribuyente puede corregir la información antes de confirmar el trámite para evitar diferencias futuras. Una vez verificados todos los parámetros, solo hay que confirmar la operación, ahí el sistema asignará la categoría correspondiente y emitirá una nueva credencial de pago, que deberá utilizarse para abonar la cuota con el importe actualizado.