Los bonos en dólares retoman las subas y las acciones argentinas escalan hasta 4% tras la salida de Manuel Adorni

Los activos argentinos operan con mayoría de subas en la última rueda de junio. El riesgo país retrocede y se acerca a los 400 puntos básicos.

Los bonos en dólares suben hasta 1,4% este lunes 29 de junio, al cierre del mes y el riesgo país cae a 428 puntos básicos. En ese marco, el S&P Merval avanza hasta 2%, mientras que las acciones argentinas que cotizan en el exterior avanzan hasta 3%. Esta tarde, el Ministerio de Economía llevará adelante este lunes la segunda vuelta de la licitación del Bonar 2028 (AO28), con el objetivo de captar los últimos u$s100 millones que le permitan completar el cupo autorizado de u$2.000 millones para este instrumento.

La operación forma parte de la estrategia financiera del Gobierno para fortalecer la posición del Tesoro de cara al pago de unos u$s4.200 millones a bonistas, previsto para el próximo 9 de julio.

Así, los bonos en dólares avanzan hasta 1,3% encabezado por el Global 2030, seguido del Global 2046 (0,6%) y el Bonar 2029 (1,2%). El riesgo país medido por el J.P Morgan cede 2,06% a 428 puntos básicos.

"Después que su posición vendida cayera fuertemente, el banco central argentino habría vuelto a intervenir en el mercado de futuros", expresó Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero.

"Así, junto a la venta de bonos dollar linked, la idea es ofrecer cobertura cambiaria para contener al dólar. La clave será encontrar un equilibrio entre un dólar no muy atrasado que impida acumular reservas ni muy adelantado que impida la desinflación", añadió.

"Los compromisos externos totales del gobierno hasta fines del 2027 ascienden a unos 30.000 millones de dólares y se están encaminando medidas para financiarlo. Por ejemplo, garantías de entidades multilaterales para créditos privados por unos 5.000 millones de dólares (...), como otros bonos en danza", dijo la consultora VatNet.

Más allá del plano financiero, en el plano político los mercados parecen reaccionar positivamente tras cambios en el Gobierno tras la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En tanto, los inversores se mantienen prudentes debido a nuevos enfrentamientos en el conflicto geopolítico de Oriente Medio que impulsaban el precio del petróleo.

"La reapertura del Estrecho de Ormuz reduce un riesgo de cola para los activos financieros", manifestó la consultora Balanz, y agregó que pese a esto "la atención seguirá en la continuación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, las cuales no parecen estar exentas de volatilidad". El desempeño positivo "de los títulos públicos se explica principalmente por la mejor percepción del perfil crediticio, no sólo tras los 'upgrades' de Fitch y S&P sino también ante la sucesión de mejores datos 'macro'", dijo el economista Gustavo Ber.

Y remarcó que "aún así, las mayores tasas UST (bonos estadounidenses) y los ruidos políticos locales siguen actuando como condicionantes para reducir más aceleradamente el costo de financiamiento, el objetivo final para regresar a los mercados internacionales, y así alcanzar un más fluido 'roll-over' de la deuda en dólares".

S&P Merval y ADRs

El S&P Merval sube hasta 1,4% a 3.172.835,63 puntos, mientras que medido en dólares opera en el mismo sentido a 0,7% en 2.042,69 puntos. Las acciones con mayores alzas pertenecen a Banco BBVA (4%), Comercial del Plata (3,7%), Grupo Supervielle (3,6%), Telecom (2,9%) y Central Puerto (2,9%).

En tanto, las acciones que cotizan en Wall Street escalan hasta 4,3% lideradas por Edenor, Mercado Libre (3,6%), Banco BBVA (2,9%) y Banco Macro (2,6%).