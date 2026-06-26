Ganancias Simplificado: si los contribuyentes se apuran pueden evitar que ARCA revise declaraciones de períodos anteriores

Un proyecto de ley modificatorio de Inocencia Fiscal obligó a ARCA a precisar procedimientos para iniciar fiscalizaciones a contribuyentes por períodos anteriores al 2025.

ARCA no podrá iniciar fiscalizaciones de períodos fiscales 2023 y 2024 sin constatar primer que la persona se haya adherido a Ganancias Simplificado.

Los contribuyentes que estén en la duda sobre ingresar al nuevo régimen del Impuesto a las Ganancias Simplificado deberían apurar su decisión, si es que no tienen iniciada una fiscalización la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Y es que el organismo envió una nota aclaratoria interna en la que establece el mecanismo que tienen que seguir los funcionarios a cargo de la verificación de las declaraciones juradas, en rigor, de períodos anteriores al 2025.

En otros términos, aclara que antes de comenzar una fiscalización por los períodos del 2023 y 2024 o periodos anteriores no prescriptos tendrán que verificar primero que el contribuyente haya ingresado a Ganancias Simplificado y pagado el impuesto . De ser así, no podrán iniciar la fiscalización.

Es de recordar que el nuevo esquema del impuesto para personas tiene como beneficio un tapón fiscal para los períodos anteriores. Solamente ARCA podría revertir el estado en caso de que tenga pruebas concretas de que el contribuyente haya ocultado ingresos o bienes.

Es decir, que si un contribuyente todavía no ha decidido ir al nuevo esquema y supone que podría ser objeto de una fiscalización, podría evitarla apurando la presentación de su declaración del 2025 y pagando el impuesto

El beneficio no corre para las fiscalizaciones ya en curso. Es decir, que una persona no podría beneficiarse de Inocencia Fiscal si ARCA ya lo estaba investigando con anterioridad.

"Si el contribuyente presenta la declaración jurada del impuesto a las Ganancias Simplificado y paga el impuesto correspondiente, no le pueden abrir fiscalizaciones por períodos fiscales anteriores al 2025. Es decir, no le pueden abrir por 2024 o 2023. Los funcionarios de ARCA primero tienen que ir por determinar una diferencia significativa en 2025 para ir por períodos anteriores", explicó el profesor titular de Administración Tributaria de la UBA, Mario Volman.

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El caso de Manuel Adorni

El hecho de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se haya presentado junto a su esposa en el nuevo régimen de Ganancias Simplificado, no impediría que ARCA investigue su declaración jurada del 2025, salvo que haya una decisión política de no hacerlo. El funcionario tendrá que presentar la declaración y pagar. Mientras no lo haga, podría ser investigado. Del mismo modo, si ya tuviera una fiscalización en curso, no podrá frenarla.

En rigor, aún pagando, los funcionarios de ARCA podrían constatar si hay diferencias significativas (de mas del 15%) entre los ingresos y bienes declarados y los datos que tienen de Adorni en su base de datos. Si el funcionario ocultó algo, entonces será excluido y devuelto al régimen tradicional y tendrá que pagar multas o enfrentar una causa por ley Penal Tributaria si se constata evasión. De igual modo para su esposa. También puede perder beneficios si se descubre que hubo lavado de dinero.

ARCA y en período de transición

La decisión de ARCA de no abrir procesos del tipo SEFI (Sistema de Fiscalización Integrada), que se refieren a casos seleccionados a partir de cruce de datos donde se sospechan inconsistencias, donde los funcionarios constatan exactitud de datos presentados, constituyen un período de transición hasta que el Congreso apruebe las modificaciones sugeridas por contadores públicos a Luis Caputo.

"Se ha tomado conocimiento del tratamiento parlamentario de un proyecto modificatorio de la Ley N° 27.799, cuyo contenido podría incidir en el proyecto de Instrucción General actualmente en curso. En razón de ello, resulta necesario fijar criterios operativos específicos para este período de transición, hasta tanto se apruebe la eventual modificación legal", señaló ARCA.