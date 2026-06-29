IVA y Ganancias: ARCA prorroga la importación sin impuestos para 3.200 productos de primera necesidad

Este martes vencía una resolución adoptada el año pasado. Es para bienes como alimentos y bebidas, además de insumos médicos y medicamentos.

El Gobierno mantiene hasta fin de año el beneficio la importación de alimentos y otros bienes sin impuestos.

El Gobierno mantendrá en vigencia hasta fin de año una medida que permite importar unos 3.200 productos de los rubros alimentos, bebidas, artículos de higiene y medicamentos sin pagar el Impuesto a las Ganancias ni el IVA, según indica una resolución general de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En la edición del Boletín Oficial de este lunes se publicó la Resolución General 5868/2026 de ARCA, mediante la cual se prorrogó hasta el 31 de diciembre el plazo de suspensión del cobro de ambos tributos para cierto tipo de bienes de primera necesidad. El plazo vencía este martes 30 de junio.

En el rubro de productos de higiene , se encuentran jabones, dentífricos, desodorantes, productos capilares, pañales descartables y artículos de tocador. El listado incluye productos médicos y de farmacia como medicamentos para consumo humano, materiales de curación, equipamiento médico y productos orientados a la salud pública. Además de ello se podrá seguir importando libre de impuestos detergentes, limpiadores, desinfectantes, lavandinas y jabones para la ropa.

La medida se encuadra en la política de favorecer a las importaciones de bienes finales, anunciada originalmente por el Gobierno como instrumento para forzar una caída de los precios internos. La suspensión del cobro de impuesto se había tomado el 15 de marzo del 2024.

Caída de las importaciones

En mayo, las importaciones sumaron unos u$s6.033 millones, según datos del INDEC. En términos mensuales se verificó una merma del 2,5%, por lo cual la serie desestacionalizada bajó a su segundo mínimo desde diciembre de 2024, solo superado por el valor de enero de este año.

En comparación con mayo del año pasado, la caída fue del 7% (-u$s455 millones). Esto se explicó fundamentalmente por la reducción en Piezas y Accesorios de Bienes de Capital (-u$s374 millones), a raíz de una menor adquisición de insumos para equipos de transporte, y de Vehículos (-u$s105 millones).

Las variaciones negativas reflejan en buena medida lo que viene sufriendo la actividad en sectores como la industria manufacturera local, que necesita importar insumos para la producción. "Ningún segmento de las importaciones creció en cantidades, y todos salvo uno cayeron en valores. Todo reflejando la continuidad de un escenario de debilidad de la demanda interna y la actividad económica", señaló en un informe la consultora Abeceb.