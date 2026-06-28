Los contadores solicitan se extienda el plazo para presentar los balances ante la ARCA

Ante la inminencia del vencimiento, los contadores solicitan más plazo para presentar los balances con cierre 31/12 ante el Fisco Pexels.

Los meses de diciembre y junio concentran la mayor cantidad de cierres de ejercicios de las empresas (en general, sociedades), las que se encuentran obligadas a presentar ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) los respectivos estados contables (balances) en línea con las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias.

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Para los cierres diciembre, el vencimiento para la presentación los correspondientes balances, se encuentra establecido para el 30 de junio. Dicha presentación debe realizarse a través del servicio bajo clave fiscal “PUB – Presentación Única de Balances”.

Atento la proximidad del plazo fijado, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA (CPCECABA), acaba de enviar una nota al Director Ejecutivo de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, solicitándole una prórroga para el cumplimiento tal obligación argumentando el cúmulo de tareas y vencimientos que convergen para la fecha programada.

Motivos del pedido En efecto, la entidad señala que “en estos días se superponen los vencimientos de la presentación de la DDJJ Anual CM05 de Convenio Multilateral a ocurrir el 30/06, junto con la obligación de presentación de las DDJJ e informes de Precios de Transferencia, cuyo último vencimiento será el 29/06.

También destacan que los profesionales y las empresas están trabajando en pos de implementar los cambios para los Recibos de Sueldo, cuyos modelos e información cambian sustancialmente a partir del corriente mes, en función del Decreto 407/2026.

Asimismo, la entidad profesional resalta la importancia de los cierres contables de fecha 31/12 “que supera la de cualquier otra fecha de corte anual”, recordando que a partir de dichos cierres es de aplicación obligatoria la Resolución Técnica 54 “Norma Unificada Argentina de contabilidad”, lo que ocasiona una mayor demora en la confección de los Estados Contables. Bajo tales consideraciones, el CPCECABA solicita a la ARCA la extensión del plazo – de manera extraordinaria – para cumplir con la obligación en tiempo y forma.

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