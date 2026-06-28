Atención monotributistas: el trámite clave en ARCA para no pagar de más

La actualización del régimen genera dudas y exige revisar todas las categorías antes del próximo vencimiento del sistema simplificado.

En julio 2026, el esquema del monotributo vuelve a moverse y obliga a miles de contribuyentes a revisar su situación fiscal. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió un nuevo período de actualización que impacta directamente en los topes de facturación.

Con el último ajuste estimado en 14,3% por efecto de la inflación, varias escalas cambian y pueden modificar la cuota mensual , por lo que el control de datos se vuelve central para evitar diferencias entre lo declarado y lo que el sistema reconoce.

La revisión de categoría dentro del monotributo se activa dos veces al año y toma como base el comportamiento económico de los últimos 12 meses para comparar ingresos, gastos asociados a la actividad y variables como alquileres o consumo eléctrico.

Este trámite obligatorio te ayuda a estar en regla ante el organismo.

Qué es la recategorización del monotributo y quiénes deben realizarla

Este proceso consiste en la evaluación de la situación real de cada contribuyente frente a las escalas vigentes. Cada categoría cuenta con un techo de facturación anual y una cuota mensual distinta, que se actualiza con cada período fiscal. Para 2026, la categoría A pasa de $10.277.988 a $12.076.136 de ingresos brutos anuales, con una cuota que sube de $42.387 a $49.805.

Por el otro lado, la categoría K pasa de $108.357.084 a $127.319.574, con un pago mensual que pasa de $1.234.811 a $1.450.878. También existe una variante para venta de bienes dentro de la categoría K, que mantiene el mismo tope de facturación, aunque la cuota pasa de $551.652 a $648.191.

Tienen que realizar el trámite quienes hayan modificado su nivel de facturación, cambiado de local, variado el consumo energético o alterado el monto de alquileres vinculados a la actividad. Por el otro lado, quedan afuera quienes tienen menos de seis meses en el régimen o no registran cambios respecto del semestre anterior.

Computadora Trámite ARCA Si el trámite no se cumple, pueden haber problemas. Magnific

Qué pasa si no recategorizo mi monotributo

No realizar la actualización dentro del plazo puede generar consecuencias en la situación fiscal. El organismo puede asignar una categoría superior de manera automática si detecta inconsistencias entre los datos declarados y los registros disponibles.

En casos de subdeclaración de ingresos, la sanción puede alcanzar hasta el 50% del impuesto integrado y de los aportes previsionales del período observado. Además, existe la posibilidad de una recategorización de oficio, sin intervención del contribuyente.

Cuando los ingresos superan el tope máximo del régimen simplificado, que ronda los $108 millones anuales, el sistema puede excluir al contribuyente. Esa salida implica el paso al Régimen General, con IVA, Ganancias y autónomos, lo que eleva la carga administrativa y fiscal.

Incluso si no hubo cambios, la omisión del trámite mantiene la categoría anterior y puede generar distorsiones en pagos futuros, con diferencias acumuladas que se terminar volviendo difíciles de corregir.

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Paso a paso: cómo hacer la recategorización correctamente

El proceso se hace de manera digital dentro del portal oficial de monotributo. El período habilitado para 2026 corre del 15 de julio al 5 de agosto, con impacto en las cuotas posteriores. El paso a paso para hacer la recategorización sin problemas es:

Reunir toda la información de los últimos 12 meses: se deben sumar todas las facturas emitidas entre julio de 2025 y junio de 2026, además de controlar ingresos bancarios y movimientos en billeteras virtuales como Mercado Pago o Ualá Ingresar al sistema con CUIT y clave fiscal: dentro del portal, el usuario accede a la opción de recategorización, donde el sistema muestra la facturación registrada y una sugerencia automática de categoría Chequear que los datos coincidan con tu realidad: si los datos no son correctos, existe la posibilidad de corregirlos manualmente antes de confirmar.

Una vez validada la información, el sistema asigna la nueva categoría y genera la credencial de pago actualizada. Ese comprobante será el que se utilice para abonar la cuota correspondiente a partir del nuevo período, con vencimiento posterior al cierre del proceso.