30 de diciembre 2025 - 08:00

ARCA anunció el límite de dólares que se puede sacar del país en enero 2026

Repasá las normativas vigentes de tu país y tu lugar de destino antes de emprender el viaje

El incumplimiento se considera una falta aduanera y puede derivar en la retención del dinero y multas que van del 10% al 50% del monto no declarado.

ARCA actualizó las reglas vinculadas al transporte de divisas al salir del país de cara a la temporada de verano. En ese marco, la normativa que regirá desde enero de 2026, establece topes claros según la edad del viajero y busca reforzar los controles aduaneros para evitar irregularidades.

No declarar correctamente el dinero que se transporta puede derivar en sanciones económicas, demoras administrativas e incluso la retención de fondos. Por eso, desde el organismo remarcan la importancia de conocer la normativa vigente antes de cruzar la frontera, especialmente en un contexto de alta movilidad turística.

ARCA: cuántos dólares se pueden sacar del país

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución General 5659/2025, las personas mayores de 16 años pueden egresar de la Argentina con hasta 10.000 dólares estadounidenses o su equivalente en otras monedas. En el caso de los menores no emancipados, el límite permitido se reduce a 5.000 dólares por persona.

El tope es individual, lo que habilita a que grupos familiares o parejas puedan transportar un monto total superior, siempre que cada integrante lleve su parte de forma separada. Además, ARCA aclara que el cálculo del límite incluye tanto moneda extranjera como pesos argentinos, que se convierten al tipo de cambio comprador del Banco Nación correspondiente al día hábil anterior al viaje.

Ahorrar dólares

Qué pasa si supero el límite

El excedente debe depositarse obligatoriamente a través de entidades financieras o casas de cambio habilitadas. No está permitido llevar sumas mayores en efectivo sin declarar, ni siquiera en el equipaje de mano.

Para evitar infracciones, es indispensable presentar la documentación correspondiente. El formulario OM 2249-A se utiliza para el ingreso de grandes sumas al país, mientras que el OM 2250-B es obligatorio para salir con moneda nacional por encima del tope permitido.

Desde ARCA también recomiendan verificar las exigencias del país de destino. Si bien naciones como Chile, Brasil y Uruguay manejan límites similares, cada una cuenta con regulaciones propias sobre la justificación de fondos, lo que puede implicar controles adicionales al arribar.

