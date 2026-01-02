El mercado de motos cerró 2025 con más de 650 mil patentamientos y un crecimiento del 33,8%

Impulsado por un diciembre en alza, el sector de motovehículos cerró el año con un fuerte avance interanual, sostenido por el buen desempeño de las principales marcas y modelos del mercado.

El último informe de SIOMAA y ACARA mostró subas mensuales y anuales en los registros, con liderazgo de Honda en el mes y de la Gilera Smash en el acumulado anual.

El mercado argentino de motos cerró 2025 con un fuerte repunte , impulsado por un último trimestre en alza y un diciembre particularmente activo. Durante el último mes del año se patentaron 60.078 unidades , lo que representó una suba del 15% respecto de noviembre y un crecimiento interanual del 20% .

Con ese desempeño, el acumulado anual alcanzó 650.325 motos 0km , un 33,8% más que en 2024 , cuando se habían registrado 486.061 unidades, según el informe mensual del mercado elaborado por SIOMAA y la División Motovehículos de ACARA.

Los datos de diciembre confirmaron la tendencia positiva que mostró el sector a lo largo de 2025. El crecimiento se explicó principalmente por el segmento de motocicletas , que concentró la gran mayoría de los patentamientos, mientras que scooters, cuatriciclos y triciclos mantuvieron volúmenes menores pero con variaciones interanuales positivas en algunos casos.

El promedio diario de patentamientos volvió a ubicarse por encima del registrado en la mayor parte de 2024, reflejando un mayor dinamismo comercial en el cierre del año.

En el ranking de marcas de diciembre, Honda se mantuvo al frente del mercado con 11.608 unidades , seguida por Motomel (7.864) y Gilera (7.517). Más atrás se ubicaron Corven (5.820), que escaló posiciones respecto del mes previo, y Zanella (5.443), que cerró el top cinco mensual.

En el acumulado anual, sin embargo, el liderazgo fue más disputado. Honda encabezó el ranking total de marcas con más de 119 mil unidades, aunque Gilera fue una de las que mostró mayor crecimiento interanual, consolidándose como uno de los actores más dinámicos del año.

En cuanto a modelos, la Honda Wave 110 retomó en diciembre el liderazgo mensual con 5.801 patentamientos, desplazando a la Gilera Smash, que quedó en segundo lugar con 5.241 unidades. El tercer puesto fue para la Keller KN 110-8 (4.420), seguida por la Motomel B110 (4.320) y la Corven Energy 110 (4.000).

Pese a ese resultado mensual, en el balance de todo 2025 la Gilera Smash terminó como el modelo más patentado del año, con 58.402 unidades, superando a la Honda Wave, que acumuló 56.283.

Buenos Aires y el norte, las regiones más activas

Por distribución geográfica, la provincia de Buenos Aires volvió a concentrar cerca de un tercio de los patentamientos de diciembre, con más de 19.200 unidades. Le siguieron Santa Fe, Córdoba, Chaco y Tucumán, mientras que varias provincias del norte mostraron subas interanuales significativas en el acumulado del año.

El informe también señala que el mercado continúa dominado por unidades de origen nacional, con una participación cercana al 97%, mientras que las motos importadas representaron una porción menor del total.

El desempeño de diciembre permitió consolidar un año de recuperación para el sector, que dejó atrás los volúmenes de 2024 y cerró con uno de los mejores registros de los últimos años. De cara a 2026, el nivel de actividad alcanzado en el último trimestre aparece como una base relevante para sostener el crecimiento, en un contexto todavía marcado por la cautela del consumo y las condiciones macroeconómicas.