Qué pasa con ARCA si supero el límite de dólares que saco del país en las vacaciones 2026

Esta guía te puede ayudar a evitar sanciones de ARCA por superar el límite de dólares que se pueden sacar del país, en caso de que viajes al exterior.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) estableció un límite de dinero que se puede sacar al exterior con el pretexto de las vacaciones y podría sancionar a quienes excedan el tope. La normativa rige para todos los aeropuertos, puertos y pasos terrestres del país, y fija los montos máximos permitidos y define qué ocurre si se superan.

Conocer estos topes y las consecuencias que pueden llegar si no se cumplen es clave para evitar demoras, sanciones económicas o la retención del dinero al momento de viajar, especialmente en plena temporada alta, cuando los controles suelen intensificarse y cualquier irregularidad puede derivar en inconvenientes antes de salir del país.

ARCA fijó un límite claro para las personas que salen de la Argentina con dólares en efectivo. A partir de la normativa vigente, cada viajero mayor de 16 años puede llevar hasta 10.000 dólares estadounidenses o su equivalente en otras monedas sin necesidad de realizar una declaración especial.

En el caso de los menores de 16 años no emancipados, el tope permitido es menor y se ubica en 5.000 dólares . El límite es por persona, por lo que un grupo familiar puede transportar un monto mayor en total, siempre que cada integrante respete el máximo individual establecido.

Además , no sólo se computan los dólares: los pesos argentinos y cualquier otra moneda extranjera también entran en el cálculo , ya que se convierten a dólares según el tipo de cambio oficial comprador del Banco Nación al momento de la salida del país.

Qué pasa si supero el límite

Si una persona intenta salir del país con un monto superior al permitido sin declararlo, incurre en una infracción aduanera. ARCA considera irregular el egreso de dinero no informado cuando se excede el límite de los 10.000 dólares por persona, incluso si el efectivo no está oculto.

Para transportar sumas mayores de forma legal, el dinero debe canalizarse a través de entidades financieras o casas de cambio autorizadas, o bien declararse previamente mediante los formularios correspondientes. En estos casos, se exige justificar el origen de los fondos y cumplir con los procedimientos formales antes del viaje.

Si no se realiza la declaración y se detecta el exceso, ARCA puede retener el dinero, aplicar multas que van del 10% al 50% del monto no declarado e iniciar un proceso administrativo. Por eso, las autoridades recomiendan informarse con anticipación y evitar llevar efectivo por encima del límite permitido.