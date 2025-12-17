Por qué se celebra el día del contador cada 17 de diciembre + Seguir en









La fecha remite a un libro escrito durante el Renacimiento, que ordenó el registro comercial y dio origen un sistema basado en equilibrio y control financiero.

El 17 de diciembre reconoce el valor de una profesión que aporta orden, transparencia y confianza al desarrollo económico del país. Pixabay.

Cada 17 de diciembre en Argentina, destaca una fecha que pasa inadvertida para muchos, pero que tiene un peso fundamental en la vida económica del país. Se trata del Día del Contador Público, una jornada que invita a reconocer el trabajo de quienes cumplen un rol clave en empresas, organizaciones y en el ámbito estatal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Más allá de los números y los balances, la profesión tiene una gran historia, ligada a la publicación de un libro que sentó las bases del comercio, la organización y la transparencia. A continuación, conocé los detalles.

contadores.jpg 17 de diciembre, día del contador El Día del Contador Público se celebra cada 17 de diciembre en la Argentina, en homenaje a la publicación del libro "Suma de Aritmética, Geometría, Proporción y Proporcionalidad", escrito por el matemático y fraile franciscano italiano Luca Pacioli, en 1494.

En uno de sus capítulos, el autor explicó de forma clara y ordenada el método de la partida doble, que introdujo los conceptos de “debe” y “haber” y permitió llevar registros más precisos de los movimientos comerciales.

Hasta ese momento, la contabilidad era una práctica limitada, centrada principalmente en controlar la cantidad de dinero disponible.

Sin embargo, el crecimiento del comercio en las ciudades europeas, especialmente en Italia durante el Renacimiento, generó la necesidad de contar con herramientas más complejas para registrar ventas, compras, préstamos, deudas y conversiones de moneda. Luca Pacioli Luca Pacioli. Así, se estableció un principio que sigue vigente hasta hoy: toda operación económica tiene dos efectos y debe formalizarse de manera equilibrada. Este enfoque permitió ordenar la información financiera, reducir errores y brindar mayor claridad en la administración de los recursos, tanto en el ámbito comercial como en el institucional. Con el paso del tiempo, la profesión fue evolucionando. Y, en la actualidad, no se limita al registro de números, sino que también participan en la toma de decisiones, el control de la gestión, el cumplimiento de normas legales y fiscales, y la planificación financiera.

Temas Feriados