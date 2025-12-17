La provincia de Buenos Aires impulsa una iniciativa para proteger a trabajadores de plataformas digitales + Seguir en









El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, avanza en la elaboración de un proyecto de ley que busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales. La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Trabajo provincial a cargo de Walter Correa, contempla mayor control estatal, herramientas de seguridad y beneficios para quienes operan en este sector.

El proyecto surge en un contexto donde en el mundo se discute cómo regular las nuevas formas de empleo digital. Por ese motivo, desde la cartera laboral provincial señalaron que Argentina carece de una regulación específica para este sector y los trabajadores digitales quedan fuera de las leyes laborales convencionales.

Axel Kicillof y Walter Correa.jpeg Prensa Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires Los ejes del proyecto La ley se estructura sobre tres ejes: fortalecer las inspecciones a los llamados centros o “tiendas invisibles”, garantizar la salud y seguridad laboral, y crear una aplicación móvil oficial que ofrezca asistencia inmediata ante emergencias.

En cuanto a las “tiendas invisibles”, el proyecto de ley las define como “los establecimientos que, a puertas cerradas, realizan actividades de venta, almacenamiento, empaque y entrega de mercaderías, cuyos pedidos son objeto de transacción mediante plataformas digitales, y desde los cuales se efectúa la entrega a los repartidores”. Así, estos centros tienen dos costados laborales a abordar: por un lado, los trabajadores de puertas adentro que tienen modos de trabajo a presión, y por otro lado los “repartidores”, que están usualmente estacionados o sentados en la vía pública.

Otro eje hace hincapié en que las empresas contraten seguros obligatorios de accidentes personales, cubriendo invalidez, muerte accidental y atención médica de emergencia, y fija responsabilidades empresariales en seguridad y obligaciones fiscales. En paralelo, se promueve la creación de paradores públicos para que los trabajadores puedan descansar, acceder a sanitarios y proteger sus herramientas durante la jornada laboral.

Por último, otro componente central del proyecto es la aplicación móvil que permitirá un botón de pánico ante situaciones de inseguridad, asistencia médica rápida, descuentos en insumos y asesoramiento sobre derechos laborales y trámites administrativos. Desde el Ministerio de Trabajo destacaron que la iniciativa busca reforzar el rol del Estado como garante de derechos y posicionar al trabajo en plataformas digitales dentro de las políticas públicas de la provincia.