Con el nuevo sistema online, los conductores podrán resolver sus infracciones, hacer descargos y recibir asistencia en tiempo real con funcionarios.

El Gobierno porteño busca modernizar la gestión de infracciones para hacer estos procesos más rápidos y transparentes.

Las multas de tránsito en Argentina se imponen a quienes no cumplen con las normas viales establecidas en la Ley Nacional N°24.449 . Y desde este octubre 2025, resolver una de estas infracciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ya no implica perder la mañana en una oficina ni hacer largas filas para hablar con un operador.

Esto se debe a que el Gobierno porteño implementó un sistema de audiencias virtuales por videollamada , que permite a los conductores realizar sus descargos desde cualquier lugar y dispositivo. La medida forma parte de su plan de modernización y busca simplificar la gestión de trámites, reducir los tiempos de espera y brindar una atención más ágil y accesible.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Justicia de la Ciudad en conjunto con la Secretaría de Innovación y Transformación Digital , como parte de la política de digitalización y simplificación de trámites. Así, este nuevo servicio permite resolver infracciones directamente por videollamada , garantizando los mismos derechos y procedimientos que en la modalidad presencial.

Para acceder, es necesario solicitar un turno a través de BOTI , el asistente oficial de la Ciudad (disponible por WhatsApp al 11-5050-0147 ), escribiendo las palabras clave “multa” o “infracciones”. Luego, el sistema te guiará con las opciones “Revisar multas”, “Cómo pagar” y “Turno virtual”.

Una vez confirmado, te enviarán un enlace único y personal al correo electrónico, donde deberás ingresar el día y hora pautados. Durante la audiencia, que tiene una duración máxima de 20 minutos, tendrás que presentar un documento válido y exponer el descargo, mostrar pruebas o explicar los motivos del reclamo.

MULTAS TRANSITO PBA BUENOS AIRES

Al finalizar, el controlador dicta una resolución que se incorpora de inmediato al expediente online del caso en cuestión. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, y todo el proceso queda grabado en video, lo que asegura la transparencia del procedimiento.

Tené en cuenta que al solicitar una audiencia se pierde el beneficio del 50% de descuento por pago voluntario. Por eso, antes de iniciarlo, el sistema advierte preferís mantener el beneficio o continuar con el encuentro virtual para hacer su descargo.

