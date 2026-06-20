Multas de casi 4 millones de pesos en CABA: a quiénes van a sancionar con el monto máximo en julio

Las penalizaciones viales en la Ciudad de Buenos Aires volverán a actualizarse en julio y algunas infracciiones alcanzan montos millonarios.

El exceso de velocidad encabeza el ranking de faltas más caras y puede derivar en faltas millonarias.

Las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires volverán a ubicarse entre las más elevadas del país durante julio. Con la actualización de la Unidad Fija (UF), que sirve como referencia para calcular las sanciones, algunas infracciones podrán alcanzar valores cercanos a los cuatro millones de pesos.

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El valor de la Unidad Fija se actualiza periódicamente. Cada infracción contempla un rango mínimo y máximo que luego puede ser definido por la autoridad competente según las circunstancias particulares de cada caso.

La multa más alta prevista para julio de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires corresponde a quienes excedan el límite máximo de velocidad y sean detectados circulando a más de 140 km/h.

La legislación establece para esta conducta una penalidad que va desde 400 hasta 4.000 Unidades Fijas. Con los valores vigentes para julio, eso implica sanciones que pueden ir desde $379.996 hasta alcanzar los $3.799.960.

Además de la multa económica, este tipo de infracciones puede generar consecuencias adicionales vinculadas con el sistema de scoring, que contempla descuentos de puntos sobre la licencia de conducir cuando se verifican conductas de alto riesgo.

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Exceso de velocidad a más de 140 km/h: la falta que se penaliza con montos millonarios

La velocidad máxima permitida varía según el tipo de vía. Cuando un conductor supera ampliamente esos valores y alcanza velocidades superiores a los 140 km/h, la infracción ingresa dentro de la categoría más severa contemplada por la normativa porteña.

La velocidad excesiva no solo incrementa la probabilidad de sufrir un siniestro, sino que también multiplica la gravedad de las lesiones en caso de impacto.

Por eso, las autoridades de tránsito consideran prioritario fiscalizar este tipo de conductas. Los controles se realizan mediante radares fijos, dispositivos móviles y sistemas automatizados que registran la velocidad exacta del vehículo al momento de la infracción.

La información obtenida es incorporada al acta correspondiente y posteriormente utilizada para determinar la sanción económica que deberá afrontar el titular del vehículo.

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Cuánto salen las multas por pasar un semáforo en rojo o usar el celular al volante

Más allá del exceso extremo de velocidad, existen otras infracciones que generan sanciones importantes para los conductores porteños.

Cruzar un semáforo en rojo se encuentra entre las faltas más castigadas. La legislación prevé multas de entre 300 y 1.500 Unidades Fijas, lo que representa montos que oscilan entre $284.997 y $1.424.985.

Otra infracción habitual es el uso del teléfono celular mientras se conduce. En julio, la multa correspondiente asciende a $94.999 para quienes sean detectados manipulando estos dispositivos al volante.

Entre las sanciones relevantes también aparecen:

no utilizar cinturón de seguridad: $94.999

conducir sin licencia habilitante: $47.499

no respetar la velocidad mínima permitida: $66.499

facilitar un vehículo a un menor de edad: $189.998

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Cómo saber si tenés infracciones sin pagar desde el celular

Los conductores pueden verificar si registran sanciones pendientes sin necesidad de concurrir a una oficina. El procedimiento se realiza a través del sistema oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí es posible efectuar la consulta utilizando la patente del vehículo o el número de DNI del titular.

Una vez ingresados los datos solicitados y completada la validación de seguridad, el sistema informa si existen infracciones pendientes de pago.

En caso de no registrar deudas, el usuario puede obtener el certificado de libre deuda correspondiente. Si aparecen multas impagas, la plataforma detalla cada acta, el importe asociado y la información relacionada con el sistema de scoring de la licencia de conducir.

La consulta puede realizarse desde cualquier teléfono, permitiendo verificar rápidamente la situación antes de vender un vehículo, renovar la licencia o realizar trámites vinculados con el auto o moto.