Esta común infracción puede costarte hasta $1.424.985 en julio: así quedaron las multas en la Ciudad

Los nuevos valores ya rigen en CABA y una de las infracciones más graves puede superar el millón de pesos. Conocé cuál es.

Las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires se actualizan según el valor de la Unidad Fija, que determina el monto de cada infracción.

Existe una norma que parece una regla básica de tránsito , pero incumplirla puede convertirse en una de las infracciones más costosas de la Ciudad de Buenos Aires.

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Desde julio de 2026, quienes sean detectados cruzando con la luz del semáforo en rojo podrán recibir multas que llegan hasta $1.424.985 , de acuerdo con la escala vigente establecida por el Gobierno porteño.

El aumento de las multas responde a la actualización del valor de la Unidad Fija (UF) , el parámetro utilizado en la Ciudad para calcular las sanciones económicas previstas por la Ley de Tránsito.

Pasar un semáforo en rojo figura entre las infracciones con mayor penalización dentro del régimen porteño. La normativa establece una sanción de entre 300 y 1.500 Unidades Fijas , por lo que el monto económico puede ir desde $284.997 hasta $1.424.985 , dependiendo de la gravedad del caso y de la decisión que adopte el juez de faltas.

La conducta es considerada especialmente riesgosa porque incrementa considerablemente las probabilidades de producir choques laterales , uno de los tipos de accidentes que suelen generar lesiones más severas, tanto para los ocupantes de los vehículos como para peatones.

Además de la multa económica, la infracción puede implicar consecuencias sobre el historial del conductor dentro del sistema de control de licencias vigente. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las sanciones no tienen un monto fijo. Cada infracción se expresa en Unidades Fijas, cuyo valor se actualiza frecuentemente tomando como referencia el precio de venta de un litro de nafta premium. Cuando ese valor se modifica, automáticamente cambian todas las multas previstas por la normativa de tránsito.

Por ese motivo, las sanciones económicas aumentan varias veces al año y pueden variar de un mes a otro aun cuando la infracción sea exactamente la misma.

Las multas más caras en julio

La infracción más cara continúa siendo circular a más de 140 km/h, una conducta que puede generar sanciones de entre $379.996 y $3.799.960. También mantienen valores elevados otras faltas frecuentes:

estacionar en rampas o espacios reservados para personas con discapacidad: $284.997

enviar mensajes de texto mientras se conduce: $189.998

facilitar un vehículo a un menor de edad: $189.998

no utilizar el cinturón de seguridad: $94.999

utilizar el teléfono celular mientras se maneja: $94.999

no respetar la velocidad mínima permitida: $66.499,30

conducir sin licencia habilitante: $47.499,50

Las autoridades porteñas consideran que muchas de las infracciones con mayores multas están directamente relacionadas con las principales causas de accidentes graves.

El exceso de velocidad, el uso del celular al volante y el cruce de semáforos en rojo aparecen de forma reiterada entre los factores de riesgo que incrementan la posibilidad de siniestros urbanos.

En el caso específico de los semáforos, la infracción suele producir impactos laterales en cruces donde otros vehículos tienen habilitado el paso. Esa situación también representa un riesgo elevado para peatones que cruzan correctamente por la senda peatonal.

Cómo consultar si tenés multas pendientes

Los conductores pueden verificar si registran infracciones ingresando al portal oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La consulta puede realizarse utilizando el número de patente o el DNI del titular del vehículo. Una vez completada la verificación de seguridad, el sistema informa si existen actas pendientes, el detalle de cada infracción y el importe actualizado que corresponde abonar.

En aquellos casos en los que todavía se encuentre vigente el período de pago voluntario, el sistema también informa esa situación para que el conductor conozca las alternativas disponibles.