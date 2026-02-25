El gobierno bonaerense adjudicó la puesta en valor de la histórica calle Nueva York de Berisso

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos formalizó la medida en el Boletín Oficial bonaerense. La obra fue adjudicada a FERSAN y Asociados S.R.L. y tendrá un plazo de ejecución de 365 días en uno de los sitios más emblemáticos de la memoria obrera e inmigrante.

La calle fue escenario de luchas obreras y protagonista de la movilización popular del 17 de octubre de 1945.

El Gobierno bonaerense adjudicó la obra “Puesta en Valor Calle Nueva York” en Berisso , una intervención que apunta a recuperar uno de los enclaves históricos más representativos de la región . La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 96 , publicada en el Boletín Oficial del distrito.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que conduce Gabriel Katopodis , demandará una inversión total de $4.123.860.233,40 y contará con un plazo de ejecución de 365 días corridos.

Los trabajos fueron adjudicados a la empresa FERSAN y Asociados S.R.L. por $3.927.485.936,57 para la obra básica, monto al que se suman partidas para dirección e inspección, reserva legal y embellecimiento, conforme a lo establecido por la Ley de Obras Públicas N° 6.021 y su modificatoria.

Para el ejercicio 2026 se prevé una inversión de $1.800 millones, mientras que el resto será contemplado en el diferido 2027.

La calle Nueva York constituye un sitio histórico de intensa memoria urbana , testimonio y símbolo de hechos que marcaron la historia de Berisso y la región: la inmigración, el desarrollo de los frigoríficos y la actividad portuaria.

Se trata de un pequeño enclave residencial del sector portuario, compuesto por doce manzanas de trazado ortogonal que conforman una cuña entre el Río, el Puerto y la ciudad. Durante las primeras décadas del siglo XX, su proximidad a los frigoríficos Armour y Swift la convirtió en sinónimo de ambiente portuario y vida obrera.

En 1904 se inauguró en terrenos portuarios “La Plata Cold Storage”, luego convertido en el Frigorífico Swift en 1907. En 1915 comenzó a funcionar el frigorífico Armour. En los años ’30, época de esplendor de Berisso, ambos establecimientos llegaron a emplear a unos 15.000 trabajadores.

La calle fue además escenario de luchas obreras y protagonista de la movilización popular del 17 de octubre de 1945, cuando más de 10.000 trabajadores partieron desde la calle Nueva York y Berisso hacia Buenos Aires, en una jornada que transformó la historia política argentina y convirtió al lugar en símbolo ineludible de aquella gesta.

El ambiente cosmopolita se nutrió de inmigrantes de diversas nacionalidades que poblaron la zona. A los inquilinatos y casas de pensión se sumaban restaurantes, cafés, comercios y otros espacios que dieron forma a una intensa vida social. En la década del ’30 llegó a ser comparada en popularidad con la porteña Avenida Corrientes.

Valor patrimonial y arquitectura

Las bajas y homogéneas alturas de edificación, las calles empedradas, los remates hacia los canales y la vegetación del litoral rioplatense configuran un paisaje urbano singular. Esa combinación de arquitectura y entorno natural otorga fuerte identidad al lugar y sustenta su valor patrimonial.

Entre las tipologías edilicias se destacan conventillos, pensiones, departamentos y la llamada “Mansión de Obreros”, conjunto financiado por la Unión Popular Católica y construido por la Comisión Nacional de Casas Baratas. Muchas de esas viviendas colectivas funcionaron bajo el sistema de las “camas calientes”, en el que los trabajadores se alternaban según sus turnos en los frigoríficos.

También sobresalen hitos como la Usina Eléctrica -referente de la arquitectura industrial regional, con sistema constructivo de acero diseñado bajo influencia inglesa- y los edificios vinculados a la actividad frigorífica.

Por su valor histórico, cultural, arquitectónico y ambiental, la calle Nueva York fue declarada el 27 de junio de 2005 como “Lugar Histórico Nacional” mediante el Decreto Presidencial N° 735.

El proceso licitatorio

La licitación pública N° 32/2025 había sido autorizada en agosto del año pasado, con un presupuesto oficial inicial de $5.147.802.211,63, posteriormente actualizado a $5.513.296.168,66.

Durante el proceso se presentaron diez ofertas. La Comisión Evaluadora recomendó adjudicar los trabajos a FERSAN y Asociados S.R.L. por considerar su propuesta la más conveniente al interés fiscal y desestimó la impugnación presentada por ROL Ingeniería S.A., tras el informe técnico de la Dirección Provincial de Arquitectura.

En el expediente también intervinieron la Fiscalía de Estado, la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia, la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones y la Subsecretaría de Obras Públicas.

Con esta adjudicación, la Provincia avanza en la recuperación de un espacio que condensa buena parte de la memoria social, industrial y migratoria de Berisso y de la región.