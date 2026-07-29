Retención de licencia de conducir en ruta: en qué casos te la pueden sacar y cómo evitarlo

La licencia digital de Mi Argentina tiene la misma validez que la física y puede presentarse en los controles de tránsito.

Durante los operativos de control que se realizan en rutas nacionales, provinciales y accesos a las principales ciudades, las autoridades verifican tanto la documentación obligatoria como el cumplimiento de las normas de tránsito . En determinadas situaciones, los agentes pueden disponer la retención preventiva de la licencia de conducir , una medida prevista por la legislación para infracciones consideradas de especial gravedad.

La retención del registro no implica automáticamente la pérdida definitiva de la licencia, pero sí obliga al conductor a regularizar su situación ante la autoridad competente antes de recuperarla. Además, dependiendo del tipo de infracción, pueden aplicarse multas, suspensión de la licencia o incluso la inhabilitación para conducir.

Con la entrada en vigencia de la nueva Licencia Nacional de Conducir Digital, los controles también cambiaron. Actualmente la versión disponible en la aplicación Mi Argentina posee la misma validez legal que el formato físico y puede usarse en todo el territorio nacional .

La Ley Nacional de Tránsito contempla distintos supuestos en los que la autoridad puede retener preventivamente la licencia . Entre ellos se encuentran conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias, superar ampliamente los límites máximos de velocidad, circular en contramano, atravesar un semáforo en rojo, conducir una motocicleta sin casco, hacerlo sin el seguro obligatorio vigente o circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) cuando resulte exigible.

En estos casos, el agente labra el acta correspondiente y procede a la retención preventiva del registro . Será la autoridad administrativa o el juez competente quien determine la sanción definitiva y las condiciones para la restitución de la licencia. En varias jurisdicciones, el conductor recibe una boleta de citación que le permite circular únicamente durante un plazo determinado hasta regularizar la situación.

Además de las infracciones cometidas durante la circulación, también pueden adoptarse medidas cuando el conductor presenta una licencia vencida, alterada o cuya vigencia haya sido suspendida por decisión administrativa o judicial. En esos casos, la autoridad puede impedir que el vehículo continúe circulando.

Validez de la licencia digital en Mi Argentina durante los controles

La Licencia Nacional de Conducir Digital, disponible en Mi Argentina, tiene la misma validez legal que el documento físico para circular dentro del territorio nacional. El Gobierno nacional confirmó que puede presentarse en controles de tránsito siempre que se encuentre vigente y el código QR pueda ser verificado por la autoridad encargada del operativo.

El sistema fue diseñado para permitir la validación aun cuando el conductor no tenga conexión a internet en el momento del control, ya que la aplicación genera un código QR con una vigencia determinada que puede ser leído por los fiscalizadores. De todas maneras, las autoridades recomiendan actualizar la aplicación antes de emprender un viaje para evitar inconvenientes derivados de versiones desactualizadas o problemas de autenticación.

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Chequeo previo al viaje: elementos de seguridad y estado del vehículo

Antes de salir a la ruta, siempre es importante revisar que toda la documentación obligatoria esté vigente. Además del registro, el conductor debe contar con la cédula de identificación del vehículo, el comprobante del seguro obligatorio y la VTV o RTO cuando corresponda según la jurisdicción y la antigüedad del vehículo.

También es fundamental controlar el estado general del auto. Los neumáticos deben tener una profundidad de dibujo adecuada y la presión indicada por el fabricante. Asimismo, conviene verificar el funcionamiento correcto de las luces bajas, altas, de giro, de posición y de freno, además del limpiaparabrisas, el nivel de líquidos y el sistema de frenos.

Entre los elementos de seguridad obligatorios figuran el matafuegos con carga vigente y correctamente sujeto dentro del habitáculo, así como los balizas portátiles para señalizar una emergencia. Todos los ocupantes deben viajar con el cinturón de seguridad puesto y los menores de edad deben hacerlo utilizando el sistema de retención infantil correspondiente cuando la normativa lo exige.

Otro punto que suele verificarse durante los controles es que las chapas patente sean perfectamente legibles y estén colocadas en los lugares reglamentarios. Circular con la patente deteriorada, adulterada o tapada puede derivar en sanciones e incluso impedir la continuidad del viaje hasta regularizar la situación.