Murió Germán Torres, el joven panadero que revolucionó la escena local y gran promotor del pan de masa madre

Germán Torres tenía 40 años y desde que decidió abocarse a la gastronomía revolucionó al mundo de la panadería. Su legado en recetas y libros y el dolor de sus colegas.

Dolor: Germán Torres supo revolucionar el mundo de la panadería. Instagram Germán Torres

El mundo de la gastronomía argentina enfrenta un duro pesar tras la muerte de Germán Torres, quien fue uno de los panaderos más influyentes de los últimos tiempos en nuestro país. Fue, sin dudas, un innovador en el arte de trabajar con la famosa masa madre. Falleció a sus 40 años tras enfrentar un cáncer muy agresivo que lo alejó de su pasión en los últimos meses.

Sus primeros pasos profesionales no estuvieron en una cocina, ya que inicialmente estudió publicidad. Torres descubrió más tarde que su verdadera pasión estaba junto a las hornallas y decidió estudiar en el Instituto de Gastronomía. Allí empezó a trazar su camino por diversos restaurantes y panaderías de Buenos Aires. Su viaje a Nueva York terminó de marcar su recorrido profesional, donde tuvo un vínculo directo con las tendencias que pudo tomar y replicar en nuestro país.

Murió el panadero Germán Torres Germán Torres había comenzado primero sus estudios como publicista. Un viaje a New York le dio la certeza de que junto a las hornallas estaba su pasión. Instagram Germán Torres

Fundó Salvaje Bakery en el año 2016. Una panadería que está ubicada en el barrio porteño de Palermo, que se volvió furor. Unos años más tarde logró lanzar su marca personal, conocida como Delirante, y se pudo asociar con un colega, el chef Christian Petersen, para fundar juntos La Valiente.

También publicó los libros Pan de garage y Pan de campo, que marcaron tendencia y hoy son muy utilizados por otros panaderos y por aficionados que siguen las recetas para conseguir la cocción de los mejores panes, ya que Torres impulsó una manera diferente del pan. Su gran secreto y obsesión era la importancia de la fermentación para obtener un buen producto.

Con solo 40 años, logró readaptar la manera en que los argentinos preparan y consumen el pan, ya que hoy es muy frecuente la utilización de la masa madre, una técnica que se volvió habitual no solo en panaderías, sino también en muchos hogares argentinos. Germán Torres: la conmovedora despedida de sus colegas Germán Torres y Christian Petersen Germán era resptado y querido por sus colegas. Hoy, en las redes, lo despiden con dolor. Instagram Germán Torres Desde la cuenta en redes sociales de La Valiente, dedicaron un emotivo mensaje para despedirlo: "Tu presencia nos acompañará para siempre. Vamos a mantener el pan que nos enseñaste, las medialunas al color que te gustan y los rolls de canela que te hacía tu abuena", y agregaron: "Vamos a continuar por el camino en el que nos embarcamos y lograr este sueño que tuvimos juntos". Además, el local cerrará sus puertas para duelar su partida. Su partida conmovió al mundo gastronómico argentino. Varios colegas hicieron llegar sus muestras de afecto por el fallecimiento de Germán Torres. Fernando Trocca, Narda Lepes, Tomás Kalika y Lucas Canga fueron algunos de los que manifestaron la tristeza que produce la partida del joven panadero. Lo hicieron a través de sus redes sociales. Christian Petersen, su socio y amigo, también le dedicó unas palabras y lo recordó como un aficionado por lo que hacía, algo que lograba transmitir en las recetas.

