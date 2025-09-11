Pasaportes defectuosos: la lista de los aeropuertos donde se pueden controlar y renovar sin costo

Después de que se identificara una falla en la tinta de seguridad, el gobierno dispuso mecanismos para identificar los pasaportes defectuosos y proceder a su reemplazo.

El RENAPER habilitó ciertos puestos en los que es posible identificar los pasaportes defectuosos y avanzar con su cambio.

Luego de la falla que se detectó en miles de pasaportes el Gobierno habilitó una serie de mecanismos para cotejarlos y proceder a su reemplazo. Aunque a simple vista sea imperceptible -la falla corresponde al uso de una tinta de seguridad alemana- cuando los documentos pasan por controles migratorios el defecto aparece fácilmente bajo el escáner. Precisamente es en ciertos aeropuertos donde el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) habilitó sus oficinas para cotejar si se está ante un pasaporte defectuoso o no.

El organismo afirmó que son un total de 5.500 los pasaportes con fallas que se imprimieron . Sin embargo, para encontrarlos, será necesario revisar aproximadamente unos 200.000 documentos. De allí que en los puntos de revisión se reporten largas colas que, aunque fluyan de manera ágil, suman quejas entre los posibles afectados. En definitiva, se trata de un trámite al que se ven expuestos de forma inesperada.

Hasta el momento, fuentes oficiales informaron que se revisaron más de 15.000 pasaportes a los que no se les encontró fallas, mientras que otros 2.630 pasaportes defectuosos debieron ser repuestos. Las series con presuntas fallas son las siguientes.

En estos aeropuertos se puede controlar el pasaporte

Para poder solucionar el inconveniente de manera ágil y rápida, el RENAPER puso a disposición la revisión de los pasaportes en los siguientes sitios:

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery con atención de 24 horas.

La sede que está ubicada en el Buquebús desde las 8 hasta las 20 horas de lunes a viernes y los fines de semana o feriados de 9 a 19 horas.

Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini las 24 horas.

En Córdoba se pueden acercar al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, de lunes a viernes desde las 8 hasta las 20 horas. Los fines de semana de 9 a 19 horas.

En Mendoza estará disponible la atención de lunes a viernes de 8 a 20 y los fines de semana de 9 a 19 en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

Para los pasajeros de Rosario , se pueden acercar al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, de lunes a viernes de 8 a 20 y los fines de semana de 9 a 19.

Salta tiene a disposición el Aeropuerto Internacional General Martín Miguel de Güemes, con una atención de 8 a 14 horas de lunes a viernes.

Las autoridades revisarán los documentos y en caso de que presenten la falla, se imprimirán nuevamente sin costo adicional. Si no tienen el defecto, se devolverá sin ningún problema.

RENAPER habilitó un chatbot para asistir a los afectados

El RENAPER, además, puso a disposición un ChatBot oficial para que las personas puedan ingresar con su número de documento y confirmar si necesitan revisar su pasaporte. Esta medida la implementaron con el objetivo de prevenir posibles inconvenientes para las personas que tengan viajes programados. Sin embargo, revisarlo con el ChatBot no es una verificación. El número habilitado es: +54 9 11 5126-1789.