El Telescopio Espacial Hubble de la NASA mostró un cúmulo de nubes a 160.000 años luz







La imagen de Hubble combina observaciones realizadas entre 2002 y 2003, la cuales fueron capturadas gracias a la reciente instalación de la Cámara Avanzada para Sondeos.

El Telescopio Espacial Hubble es una misión conjunta de la NASA y la Agencia Espacial Europea, el cual se lanzó el 24 de abril de 1990.

El Telescopio Espacial Hubble de la NASA captó un paisaje estelar nublado de un gran cúmulo estelar. La escena se encuentra en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana situada a unos 160.000 años luz de distancia, en las constelaciones de Dorado y Mensa.

La Gran Nube de Magallanes es la más grande que orbita en nuestra galaxia, con una masa equivalente al 10-20% de la masa de la Vía Láctea. Además, alberga varias incubadoras estelares masivas donde nubes de gas se fusionan para formar nuevas estrellas.

En la imagen se muestra N11, una parte de la segunda región de formación estelar más grande de la galaxia. Se aprecian estrellas jóvenes y demasiado brillantes que iluminan las nubes de gas y forman masas de polvo con una potente radiación ultravioleta.

El segundo conjunto de observaciones provino de la cámara más reciente del Hubble, la Cámara de Campo Amplio 3. Estas imágenes se centraron en las nubes de polvo que impregnan el cúmulo, la cuales brindaron una nueva perspectiva del polvo cósmico.

Se realizaron cinco misiones de reparaciones (SM1, SM2, SM3A, SM3B y SM4). La última tuvo lugar en mayo de 2009 y en ella se produjo la mejora más drástica de la capacidad instrumental del HST, al instalarse dos nuevos instrumentos (WFC3 y COS), repararse otros dos (ACS y STIS) y mejorar otro más (FGS). Su sucesor científico fue el Telescopio Espacial James Webb.

