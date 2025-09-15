Cómo calcular el aumento de tu alquiler con el IPC

El ajuste de los alquileres en Argentina cambió con las últimas normativas y muchos inquilinos se preguntan cómo calcular el aumento con el IPC. Aquí, cómo hacerlo.

Con la actualización del IPC, los inquilinos ya pueden calcular el valor del aumento del alquiler del mes de septiembre.

Calcular el aumento del alquiler en Argentina nunca fue tarea sencilla. Con las idas y vueltas de la normativa y la inflación golpeando el bolsillo, entender cómo se ajustan los contratos se volvió un verdadero rompecabezas. Muchos propietarios y locatarios se encuentran con dudas: ¿qué índice aplicar?, ¿cada cuánto actualizar?, ¿qué pasa si el contrato fue firmado bajo la antigua Ley de Alquileres ?

Lo cierto es que desde la derogación de la ley original y la aplicación del Decreto 70/2023 , la dinámica cambió: las partes tienen mayor libertad para definir plazos, moneda y fórmula de actualización. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los contratos residenciales siguen recurriendo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) o al Índice de Contratos de Locación (ICL) como referencias principales.

La elección de un índice u otro puede significar diferencias importantes en el monto mensual. Por ejemplo, en 2024 el ICL acumuló un 178,6% mientras que el IPC se ubicó en 112% en el mismo período. Por eso, saber cómo calcular el aumento correctamente y con qué referencia, es clave para no llevarse sorpresas.

El primer paso es definir el valor base del alquiler , es decir, el monto firmado en el contrato al inicio. Supongamos que es de $100.000 en enero de 2025.

Luego hay que revisar el índice acordado: si fue el ICL, se debe consultar la evolución en la web del Banco Central; si se pactó IPC, hay que mirar los datos del INDEC.

La fórmula es simple:

Nuevo alquiler = Alquiler inicial × (Índice actual / Índice de inicio).

Ejemplo práctico: si el ICL subió un 190% en dos años, el alquiler de $100.000 pasará a $290.000. En cambio, si el ajuste fue por IPC y el aumento acumulado fue de 112%, el valor quedará en $212.000. La diferencia no es menor.

A este monto deben sumarse otros gastos: expensas comunes, servicios, impuestos municipales como ABL o TGI (cuando corresponda) y, en algunos casos, seguros o depósitos. También hay que considerar el depósito en garantía, que se devuelve actualizado al finalizar el contrato.

Un consejo habitual en el sector es controlar mensualmente el ICL en la web oficial y hacer simulaciones con calculadoras online para proyectar cuánto se pagará en los próximos meses.

Alquileres Mercado inmobiliario.jpg Pexels

Esta es la Ley de Alquileres vigente

Actualmente conviven dos marcos normativos. Por un lado, la Ley 27.551, que fijaba contratos de tres años y aumentos anuales según el ICL. Por otro, la Ley 27.737, aprobada en octubre de 2023, que habilitó ajustes semestrales en base a un coeficiente que combina salarios (CVS) y el CER.

A esto se suma el Decreto 70/2023, que flexibilizó la regulación, permitiendo que propietario e inquilino acuerden libremente la periodicidad de actualización y la fórmula de cálculo, siempre que se cumplan los mínimos legales.

En la práctica, la mayoría de los contratos residenciales actuales se firman en pesos, a 24 meses, y con ajustes cuatrimestrales o semestrales. En los comerciales, todavía se ven acuerdos en dólares, aunque se pagan en pesos al tipo de cambio oficial.

Un punto clave es que los contratos deben registrarse en AFIP y que el locador tiene la obligación de mantener la vivienda en condiciones habitables. Además, no pueden exigirse depósitos mayores a un mes de alquiler ni firmar pagarés como garantía.