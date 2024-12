Murió la esposa del "Negro" Cáceres tras caer de un séptimo piso: investigan qué pasó

“Nosotros no creemos que ella se haya tirado, como se dice en las noticias. Ella es la pareja de Cáceres, pero también sé que tiene conflictos con la hija y no sé si con la expareja. Pero yo no creo que ella se haya tirado. La relación empezó hace mucho con esta persona”, dijo la prima de la víctima en diálogo con la prensa.

El duro presente del "Negro" Cáceres

El exjugador de Argentinos Juniors, River y Boca, entre otros equipos, se desplaza en silla de ruedas desde hace más de 15 años, luego de un ataque a tiros que sufrió en un intento de robo el 1 de noviembre de 2009.

negro caceres.jpg

En aquella oportunidad, el exdefensor manejaba su auto y al llegar al cruce de las calles Gaona y Falucho, en Ciudadela, fue interceptado por cuatro delincuentes armados que iban en dos Fiat Siena robados, en uno de los cuáles llevaban secuestrado a un remisero.

Cuando Cáceres quiso dar marcha atrás para esquivar a los ladrones, uno de ellos disparó a través del parabrisas y le dio en la cabeza. El exfutbolista quedó en gravísimo estado y perdió el ojo derecho, pero el además la bala le quedó dentro del cerebro. Desde entonces, se vio forzado a desplazarse en silla de ruedas.