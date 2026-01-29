Incendios en Chubut: una tenue llovizna trajo alivio, mientras el fuego ya consumió 40.000 hectáreas + Seguir en









En las últimas horas, un leve descenso de la temperatura y una garúa suave ralentizaron el avance de las llamas, que se mantiene activo y con múltiples frentes. En el operativo trabajan alrededor de 500 personas, entre ellos más de 270 brigadistas.

Los incendios forestales que afectan al norte de la provincia de Chubut continúan generando preocupación. Actualmente, el fuego ya afectó a más de 40 mil hectáreas y mantiene en alerta a las autoridades.

En las últimas horas, un leve descenso de la temperatura y una llovizna suave ralentizaron el avance de las llamas, que se mantiene activo y con múltiples frentes. En el operativo trabajan alrededor de 500 personas, entre ellos más de 270 brigadistas desplegados en distintos puntos del país, además de bomberos voluntarios y personal de apoyo.

"Está lloviendo desde la madrugada, poca cantidad pero con continuidad y, según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones podrían repetirse en los próximos días, lo que genera expectativas de alivio en una región duramente castigada por el fuego", dijo el presidente de la federación de bomberos de Chubut, Rubén Oliva.

incendios chubut No obstante, los lugareños son escépticos con la ventana climática y creen que "sólo las lluvias que se esperan para abril podrán detener el avance del fuego".

Cómo sigue la investigación de la Justicia Mientras el fuego arrasa con vegetación autóctona y bosques implantados, la Justicia Federal inició una investigación para determinar si el desempeño de quienes coordinan el operativo de lucha contra las llamas fue el adecuado para frenar el avance de los focos ígneos.

La investigación está enfocada en el incendio que comenzó el 9 de diciembre pasado en inmediaciones del lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, y avanzó luego a territorio provincial, donde se unió a otro incendio desatado dentro de jurisdicción chubutense. El fiscal federal Santiago Roldán comanda la pesquisa, que tiene como finalidad determinar la actuación y posible responsabilidad penal de los funcionarios competentes en el manejo del fuego en el siniestro que continúa activo. En este sentido, la fiscalía descentralizada solicitó informes a la Administración de Parques Nacionales y al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. El fuego comenzó por una descarga eléctrica y pese a haber sido controlado, las temperaturas elevadas y las fuertes ráfagas de viento provocaron su reactivación y avance con aún más fuerza, afectando una superficie superior a la que había consumido en la primera etapa.

