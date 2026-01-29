El CONICET lanza un nuevo streaming desde Chubut para seguir la evolución de los pingüinos

El objetivo es seguir la totalidad del ciclo reproductivo. Será transmitido desde su canal de Youtube.

El CONICET puso en marcha una nueva transmisión en vivo que rápidamente despertó interés y ternura en redes sociales . En esta ocasión, el foco está puesto en los pingüinos de Magallanes , protagonistas de un streaming que se desarrolla en la provincia de Chubut y que permite acompañar, en tiempo real, todo su ciclo reproductivo .

La iniciativa se realizó junto a la Fundación Rewilding Argentina , y se transmite a través del canal oficial de YouTube de la organización. Desde allí, especialistas del organismo científico llevan adelante un seguimiento continuo que combina divulgación, investigación y conservación.

La transmisión se emplazó en Isla Tova , un enclave que alberga una de las colonias de pingüinos de Magallanes más numerosas de Patagonia Azul , una de las regiones con mayor biodiversidad del litoral del Mar Argentino. El dispositivo instalado permite observar el interior de la colonia sin interferir en su dinámica natural.

Según explicaron desde el proyecto, la cámara en vivo ofrece la posibilidad de seguir todas las etapas de la temporada reproductiva: desde la construcción de los nidos y la puesta de huevos, hasta la eclosión y el cuidado de los pichones durante sus primeras semanas de vida.

Además del atractivo visual, el streaming cumple un rol central en la investigación científica . Desde el CONICET destacaron que esta herramienta facilita el estudio del comportamiento y del éxito reproductivo de la especie de manera remota y no invasiva, un aspecto clave para la conservación.

“El monitoreo continuo permite avanzar en el conocimiento de la colonia y aportar información valiosa para la protección de esta especie y de su hábitat, que es especialmente frágil”, señalaron desde el equipo a cargo del proyecto.

Con esta propuesta, el organismo científico volvió a apostar por la combinación de tecnología y divulgación para acercar la ciencia al público, al mismo tiempo que fortaleció las estrategias de investigación y preservación de la fauna patagónica.

La exploración del Mar Argentino a 3.900 metros de profundidad

Un grupo de científicos del CONICET realizó una misión científica sin precedentes en aguas profundas del Mar Argentino, a bordo del buque Falkor (too), en cooperación con la fundación Schmidt Ocean Institute. La campaña, titulada “Cañón Submarino de Mar del Plata: Talud Continental IV”, comenzó el 23 de julio y se extendió hasta los primeros días de agosto, a unos 300 kilómetros de la costa bonaerense.

Desde el corazón del Cañón Mar del Plata, una frontera biogeográfica fundamental donde confluyen la corriente cálida de Brasil y la fría de Malvinas, los científicos buscan estudiar cómo se distribuyen las especies en relación con variables ambientales, topográficas y oceanográficas. Además, analizan el impacto humano en un ecosistema considerado vulnerable.

El punto central de la campaña es el uso del robot submarino ROV SuBastian, un vehículo operado a distancia que permite trabajar a profundidades de hasta 4.500 metros, tomar muestras y grabar en alta definición sin dañar el entorno. Equipado con cámaras HD, luces especiales, brazos robóticos y redes diseñadas para la recolección precisa, el ROV constituye una herramienta clave en esta investigación.