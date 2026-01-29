Quién era Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles + Seguir en









La joven tenía 21 años y vivía hace dos años en EEUU. Era oriunda de Banfield, donde atendía un kiosco familiar, y en las últimas semanas se desempeñaba como mesera.

Narela tenía 21 y era de Banfield. Redes Sociales

La ciudad de Los Ángeles, EEUU, vive un estado de conmoción luego de que una joven argentina fuera hallada muerta, tras una semana desaparecida. Su nombre es Narela Barreto, tenía 21 años y era oriunda de Banfield, provincia de Buenos Aires.

La búsqueda de Narela se conoció este miércoles luego de que llevara una semana sin contacto con su familia, quienes aseguraron que la joven tenía su documentación de viaje y su visa al día, en medio de la tensión tras dos muertos y nuevas detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las últimas semanas.

Quién era Narela Barreto La joven era oriunda de Banfield, donde manejaba un kiosco familiar y actualmente estaba radicada en EEUU desde hacía dos años. Su hermano Santiago indicó en el streaming Resumido que hasta hacía algunas semanas trabajaba como mesera pero que en el último tiempo había conseguido otro trabajo, sin más precisiones.

@ayelen_priiii Su familia anteriormente indicó que Narela contaba con todos los papeles y visa en regla, en medio de temores de que fuera capturada por ICE. Una de sus primas, Milagros, reveló el martes a Telenoche que fue vista por última vez por un vecino del edificio donde vivía. "Un chico la vio subirse a un auto de una aplicación", expresó.

A pesar de que sus amigas dieron la alerta el viernes al no poder contactarla, Milagros dijo que Narela respondió mensajes hasta el lunes. “Hasta el mediodía el celular estaba encendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, insistió. “Le dijo a su mamá que se iba a trabajar. Eso es lo último que sabemos de ella”, cerró.

La intensa búsqueda de su familia Varios familiares denunciaron su desaparición en redes sociales tras no tener éxito con las autoridades estadounidenses, quienes no les tomaron la denuncia. " Ella es Narela Micaela Marquez Barreto. Está desaparecida desde el día 23/01/2026, fue vista por última en la ciudad de Los Angeles, California. Mi prima es argentina y no tenemos NADA de información sobre ella hace días", comenzó describiendo su prima Kiara Paz en Facebook. Además, aclaró que "toda una comunidad de familia y amigos espera noticias pero ninguna fuerza policial ni entidad gubernamental se comunicó con nosotros", junto a una foto de la joven y teléfonos de contacto.