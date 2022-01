Robbie Williams vendió su mansión a mitad de precio porque está "embrujada"

Según informa el Daily Mail, eso empujó al ex cantante de Take That a vender su mansión rural con un gran descuento.

Por ello aceptó una oferta en Compton Bassett House en Wiltshire, luego de reducir el precio de venta en 9 millones de dólares.

Junto a su esposa, Ayda Field, de 42 años, compraron la propiedad de siete dormitorios por U$S 12 millones en 2008.

La pusieron en el mercado el pasado mes de septiembre con un precio de referencia de U$S 9 millones y un agente inmobiliario de Knight Frank confirma que ahora se ha vendido "sujeto a contrato".

El recorte del precio es impactante porque los precios de las casas rurales en el suroeste de Inglaterra aumentaron más del 10 por ciento en el último año a medida que los habitantes de las ciudades se mudan al campo. Y el precio actual de la propiedad de Williams ronda los U$S 18 millones.

LA CASITA DE ROBBIE

La propiedad del siglo XVIII se encuentra en una propiedad de 29 hectáreas y tiene su propia cancha de fútbol, cancha de tenis, piscina de 23 metros de largo, hangar para helicópteros y gimnasio, así como alojamiento adicional para el personal y los invitados.

Williams, de 47 años, reveló en 2020 que dejó la casa junto a su esposa y sus cuatro hijos, Theodora de nueve, Charlton, de siete, Colette, de tres y Beau, de 23 meses, al sentir que estaba embrujada.

"Hay una habitación de la que sospecho", dijo Robbie. "Me da escalofríos. Teddy, nuestra hija, estaba durmiendo allí. Pero la saqué de inmediato".

Teddy me dijo: “Esa habitación me da miedo. No me gusta esa casa. Le dije: “A mí también me da miedo. Ya no tienes que dormir allí".

El cantante añadió: "Si hay una gran pena, un gran dolor o una tragedia, creo que puede penetrar las paredes y dejar una esencia allí que permanece durante mucho, mucho tiempo".

También se dice que la propiedad tiene un vertedero cercano, que según los lugareños causa un "olor horrible".