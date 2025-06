Neuquén: un padre agredió a un maestro y suspenden las clases en reclamo de seguridad

El director del establecimiento, Miguel Ángel Medahuar , relató los hechos al medio LMNeuquén , aún consternado por lo ocurrido. “Es una situación que todavía no podemos asimilar. Fue un acto de violencia inaceptable en un espacio educativo”, expresó.

vapeador.mp4

Neuquén: una reacción desmedida por un vapeador

El hecho ocurrió el miércoles pasado, alrededor de las 17:40, cuando el vicedirector del colegio le retiró un vapeador a un alumno de quinto año, tal como indica el protocolo escolar ante elementos que interrumpen el normal desarrollo de las clases. Según detalló Medahuar, no era la primera vez que se tomaba esta medida: “Tenemos cerca de 15 dispositivos guardados porque los padres generalmente no los vienen a buscar e incluso están de acuerdo con que los alumnos no los usen”.