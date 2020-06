Covid-19 obliga a renegociar a marcas patrocinios deportivos

Nike pagará 38.000.900 dólares (33.624.107 euros) como cuota base, a los que habrá que sumar unos royalties del 20% por la venta de merchandising, el 5% en el caso del calzado, 5.066.787 dólares (4.483.214 euros) si el equipo gana la Champions League, 2.533.000 dólares (2.240.000 euros) si llega a la final y otros 2.533.000 dólares (2.240.000 euros) si conquista la Premier League.

Según un estudio elaborado por Global Data y su área especializada en deporte Sportcal, esta tendencia se acelerará como consecuencia de los ajustes que realizarán las diferentes compañías. “Durante unos años, la fuerte inversión en marketing de dos o tres marcas presionó al alza los precios porque las firmas más pequeñas tuvieron que subir sus ofertas para poder competir”, señala el documento.

El objetivo, entonces, era asegurarse los contratos como fuera, pagando cuotas fijas muy elevadas, pero esas marcas que trataban de arrebatarle clubes a los grandes a golpe de cheque han dado marcha atrás al no ver rendimientos significativos en su inversión. “Under Armour está fuera de juego, Puma sólo puede permitirse tres grandes, New Balance no logró que funcionara el acuerdo con el Liverpool… Así que los costos empezarán a bajar”, sentencia la investigación de Global Data.

La crisis también provocará la renegociación y cancelaciones anticipadas de patrocinios. Acuerdos como el de Stance con la Liga de Béisbol (MLB), Uniqlo con el tenista Kei Nishikori o el de Tommy HIlfiger con el equipo de Fórmula 1 Mercedes AMG Petronas vencen este mismo año, en medio de un panorama incierto y de un contexto de recortes generalizados.

También las marcas y las selecciones de fútbol de algunos países se encuentran con que algunos contratos vencían a mediados de julio: Nike con Plonia o Puma con Suiza. Los especialistas en patrocinios proponen “revisar los contratos, analizar si hay cláusulas de fuerza mayor y renegociar condiciones que se acerquen más a la realidad, incluyendo cuotas más reducidas para 2021 o activaciones más generosas con los futbolistas”.

En lo referente a las marcas de moda representan un 15,2% del total de acuerdos de patrocinio en deporte y la mayoría, un 54%, consiste en acuerdos para proveer al club o al deportista ropa y equipamiento. El mayor acuerdo de este tipo es el que mantienen Nike y Barcelona, que incluye una cuota anual de 175 millones de dólares (155.473.500 euros) entre 2018 y 2023. La compañía americana ocupa también el segundo y tercer puesto de la tabla: con la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y la NBA, por 150 millones (133.263.000 euros) y 125 millones de dólares (111.052.500) al año, respectivamente.

En el ranking le siguen Adidas, con acuerdos con la MLS (Liga de fútbol de Estados Unidos) y con el Manchester United por más de 100.000.000 de dólares (88,842.000 euros). Puma, por su parte, se cuela en la sexta posición gracias a su acuerdo por 86.000.000 de dólares (76.404.120 euros) al año con City Football Club, que agrupa equipos como Manchester City FC, New York City FC o el Girona de España.