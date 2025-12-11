No te lo pierdas: el desconocido feriado de diciembre que extenderá tu descanso

En esta parte final del año, muchos vuelven a revisar el calendario y a ubicar los feriados tradicionales, como Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, rumbo al cierre de 2025 y al inicio de 2026, surge un día particular que beneficiará a una parte de la población y brindará una pausa cómoda antes de los encuentros familiares.
Para quienes puedan disfrutar este día no laborable, que no aplicará de forma general en todo el país, será una oportunidad ideal para cortar la rutina y sumar un respiro. Ya sea haciendo una pequeña escapada o quedándose en casa a descansar, se presenta como una opción atractiva tanto para estudiantes como para quienes trabajan.
A qué se debe el feriado el 16 de diciembre de 2025
Este martes 16 de diciembre no aparece en el calendario nacional de feriados, pero sí afectará a ciertos sectores de la Provincia de Buenos Aires. El partido de Azul estará de festejos porque celebrará su aniversario fundacional. En la misma línea, la localidad de Cardenal Cagliero, del partido de Patagones, tiene su nacimiento en la misma fecha.
Esta jornada no garantiza un descanso para todos, ya que principalmente afecta al sector público y a los empleados del Banco Provincia. El resto deberá esperar para saber si sus empleadores se sumarán al asueto o tendrán una jornada normal.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles:
- Jueves 1º de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; además Jueves Santo
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables:
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
