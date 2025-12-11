No te lo pierdas: el desconocido feriado de diciembre que extenderá tu descanso + Seguir en









Antes de las Fiestas, habrá una gran novedad en el calendario de feriados que le brindará un descanso extra a muchos afortunados.

La jornada que beneficiará a muchos afortunados con un descanso extra. Freepik

En esta parte final del año, muchos vuelven a revisar el calendario y a ubicar los feriados tradicionales, como Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, rumbo al cierre de 2025 y al inicio de 2026, surge un día particular que beneficiará a una parte de la población y brindará una pausa cómoda antes de los encuentros familiares.

Para quienes puedan disfrutar este día no laborable, que no aplicará de forma general en todo el país, será una oportunidad ideal para cortar la rutina y sumar un respiro. Ya sea haciendo una pequeña escapada o quedándose en casa a descansar, se presenta como una opción atractiva tanto para estudiantes como para quienes trabajan.

Feriados con calor.jpeg El descanso inesperado para recargar energías antes del inicio de 2026. Freepik A qué se debe el feriado el 16 de diciembre de 2025 Este martes 16 de diciembre no aparece en el calendario nacional de feriados, pero sí afectará a ciertos sectores de la Provincia de Buenos Aires. El partido de Azul estará de festejos porque celebrará su aniversario fundacional. En la misma línea, la localidad de Cardenal Cagliero, del partido de Patagones, tiene su nacimiento en la misma fecha.

Esta jornada no garantiza un descanso para todos, ya que principalmente afecta al sector público y a los empleados del Banco Provincia. El resto deberá esperar para saber si sus empleadores se sumarán al asueto o tendrán una jornada normal.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles: Jueves 1º de enero : Año Nuevo

: Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; además Jueves Santo

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; además Jueves Santo Viernes 3 de abril : Viernes Santo

: Viernes Santo Viernes 1° de mayo : Día del Trabajo

: Día del Trabajo Lunes 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo

: Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio : Día de la Independencia

: Día de la Independencia Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María

: Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables: Miércoles 17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

