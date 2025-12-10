Decretan feriado para el 11 de diciembre: de qué trata y quiénes podrán aprovecharlo + Seguir en









El nuevo feriado redefine la agenda del 11 de diciembre y beneficia a miles de personas con un día extra para descansar o celebrar en sus comunidades.

Diversos municipios bonaerenses se preparan para una jornada especial marcada por celebraciones locales y pausas en la rutina diaria. Freepik

La agenda de feriados vuelve a moverse en el cierre del año con la incorporación de una fecha que impacta en miles de bonaerenses. El 11 de diciembre se suma al calendario como jornada no laborable en distintos municipios, generando expectativa entre quienes buscan un día extra de descanso o planifican actividades locales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este tipo de disposiciones responde a celebraciones históricas o aniversarios fundacionales que cada distrito reconoce de manera particular. En esta ocasión, la fecha cobra relevancia dentro de la Provincia de Buenos Aires, donde varios partidos y localidades adoptaron la medida de acuerdo con su tradición comunitaria.

Feriados El feriado del 11 de diciembre destaca celebraciones fundacionales que impulsan actos, encuentros y tradiciones propias en distintos municipios bonaerenses. Freepik Por qué es feriado el 11 de diciembre de 2025 El 11 de diciembre se declara feriado en Tres Lomas, donde se conmemora su aniversario fundacional, una celebración oficial que figura dentro del listado de feriados locales difundido por organismos provinciales. A esto se suma Balneario Marisol, en el partido de Coronel Dorrego, que también establece la misma fecha como jornada festiva por su fundación.

La disposición se alinea con otros feriados municipales del mes, que incluyen aniversarios y festividades patronales en distintos puntos del territorio bonaerense. Cada uno de estos días no laborables permite a los habitantes participar de actos conmemorativos, encuentros vecinales y actividades culturales propias de cada comunidad.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 se diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados