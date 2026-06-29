"No tengo palabras": el dolor del padre del niño argentino desaparecido tras los terremotos en Venezuela

Lucas Gámez, de 8 años, permanece desaparecido desde el derrumbe del edificio Miramar, en el estado venezolano de La Guaira. Mientras continúan las tareas de rescate, su papá describió la angustia que atraviesa la familia y renovó la esperanza de encontrarlo con vida.

Lucas Gámez , un niño argentino de 8 años , continúa desaparecido tras el derrumbe del edificio Miramar , en la localidad de Caraballeda , estado venezolano de La Guaira , luego de los terremotos que afectaron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio. Mientras se mantiene un intenso operativo de búsqueda , su familia espera que pueda ser hallado con vida.

Su padre, Marcos Gámez , describió la angustia que atraviesa la familia mientras participa de las tareas de rescate y aseguró que mantienen la esperanza de encontrar al menor con vida.

"Una cosa es contarlo o verlo por videos y otra es estar presente. Estamos en la búsqueda constante y sacando escombros pesados para ver si podemos localizar a Lucas sano y salvo. No solamente lo estoy viviendo yo, sino además otras miles de personas. No tengo palabras para describirlo ", expresó en una entrevista con C5N .

El hombre también explicó que, durante los operativos, las autoridades informaron en un momento que habían escuchado la voz de un niño entre los escombros. Sin embargo, tras distintas averiguaciones, determinaron que podría tratarse de otro menor que residía en un piso inferior del edificio.

"Hay apoyo internacional, pero el tema de remover escombros es más nuestro como comunidad", sostuvo, al tiempo que destacó la colaboración de rescatistas de distintos países y de los propios vecinos.

lucas gamez Lucas Gámez, de 8 años, permanece desaparecido desde el derrumbe del edificio Miramar, en el estado venezolano de La Guaira.

Gámez también contó que la familia atravesó un momento de profunda frustración cuando recibieron una información errónea sobre el avance de la búsqueda. "Ayer a la tarde nos dijeron que habían encontrado a Lucas y al final nos informaron que era un adulto masculino. Fue muy decepcionante y frustrante", lamentó.

Al momento del derrumbe, Lucas se encontraba junto a sus tíos en el edificio. Según relató la familia, el ascensor que llegaba a los pisos pares estaba fuera de servicio, por lo que utilizaron el destinado a los pisos impares. Esa circunstancia impide establecer con certeza si el niño había alcanzado el segundo piso o si permanecía en la escalera o en un pasillo cuando ocurrió el colapso.

En medio de la búsqueda, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó públicamente su apoyo a la familia, ya que el grupo USAR El Salvador participa de las tareas de rescate en la zona afectada.

"Muchas veces nos dijeron que no había señales de vida, pero la madre de Lucas ha mantenido la fe, y nosotros también. Durante varios días hemos estado trabajando con menos de un 0,01% de probabilidades. Pero vamos a seguir. Para Dios no hay nada imposible", escribió el mandatario en su cuenta de X.

Hasta el momento, las autoridades no informaron novedades oficiales sobre el paradero del niño, mientras continúan las tareas de remoción de escombros y la búsqueda de personas desaparecidas.