El cronograma de servicios públicos en Nochebuena y Navidad en CABA: cómo funcionarán los hospitales, el transporte y otros espacios públicos

En este fin de año, Navidad y Año Nuevo tienen fecha a mitad de semana , por lo que entre los feriados, días no laborables y demás, hay varios servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires que organizaron un nuevo cronograma y funcionamiento, especial para esos días.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias trabajará con un ampliamiento de personal.

Cronograma de servicios públicos para la Ciudad en Navidad y Año Nuevo:

Recolección de residuos

El 24 y el 31 de diciembre no habrá recolección de residuos, por lo que se le solicita a las personas a no sacar la basura durante el martes 24 y martes 31 de diciembre, con el fin de que no se acumule dentro de los contenedores.