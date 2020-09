Comercios porteños abiertos, pero aún el 50% debe el pago del alquiler

Si bien cada negociación es particular con cada propietario, desde el colegio inmobiliario reconocieron que pese, a que la actividad está hoy al 100%, “el 50% de los locatarios de oficinas y locales comerciales no están al día, con deudas acumuladas desde abril hacia adelante”, explicó Liotto.

Hoy, la totalidad de los comercios a la calle en la Ciudad están habilitados a volver a atender al público. Sin embargo, los shoppings y comercios cerrados no pueden funcionar aún. En esos casos, los propietarios deciden no cobrar el alquiler hasta que puedan volver a abrir; “una forma de conservar a los inquilinos y no tener que hacerse cargo de los gastos”, explicó Liotto.

A esta situación compleja se suma además la mora en las expensas. Según datos de la Asociación Civil de Administradores Independientes de Propiedad Horizontal (AIPH) en oficinas y locales comerciales la morosidad llega al 50% y creen que la situación empeorará como consecuencia del incremento de las expensas a cuenta de la paritaria 2020 de los encargados de edificios.

“La situación de los deudores, ni bien arrancó la pandemia subió exponencialmente llagando al 50% en las oficinas, cuando ese número apenas superaba el 20%”, indicó Matías Ruiz, presidente de (AIPH). Encima, en julio los encargados de los edificios firmaron un incremento paritario del 29% en tres meses que repercutirá en el resumen final del próximo mes y generará nuevos morosos a futuro.

“Ahora se teme una efecto de bola de nieve; muchos consorcios van a pensar en aumentar porque subieron los gastos, pero eso genera nuevo deudores, lo que hace que las expensas tengan que seguir subiendo para cubrir a quienes no pueden pagar. Ese es el efecto que se teme y lo más grave que puede pasar en los consorcios con los aumentos sistemáticos”, finaliza Ruiz sobre el futuro.