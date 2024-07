Ozempic: la droga para diabetes que toman los famosos para bajar de peso

Esta droga fue pensada inicialmente para controlar los niveles de azúcar en sangre. La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) no recomienda su consumo, se comprobó que puede provocar diarrea y ceguera.

Al notar que el Ozempic ayudaba a bajar de peso, muchos famosos lo incorporaron a su hábito cotidiano, a pesar de que la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) no recomienda su consumo.

Los famosos rápidamente notaron que se reducía su apetito, se retrasaba la digestión y ayudaba a mantener los niveles de azúcar estables. Pero no se percataron de sus efectos secundarios o no les parecieron importantes al ver que los creadores del medicamento fueron premiados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica de 2024.

Además de diarreas o nauseas, se descubrió recientemente que puede provocar ceguera. Un nuevo estudio relacionó al medicamento con un mayor riesgo de neuropatía anterior isquémica óptica, una condición que suele provocar ceguera.

Famosos que consumieron Ozempic para adelgazar

El magnate Elon Musk, propietario de Tesla, SpaceX y X, entre otras empresas, reveló que consumió Wegovy, desarrollado por Novo Nordisk. Pero también contó que practica el ayuno intermitente.

Elon Musk.png Elon Musk, 53 años, empresario y dueño de Space X, Tesla, X, entre otras. @elonmusk

La influencer y empresaria Kim Kardashian lo consumió para bajar de peso y entrar en un vestido que quería usar para la Met Gala 2022.

Kim Kardashian.png Kim Kardashian, 43 años, la modelo y empresaria utilizó esta droga para adelgazar para la Met Gala 2022 y utilizar un vestido de Marilyn Monroe. @kimkardashian

La conductora televisiva Oprah Winfrey habló al respecto: "El hecho de que haya una receta aprobada médicamente para controlar el peso y mantenerse más saludable, en mi época, se siente como un alivio, como redención, como un regalo, y no algo detrás de lo cual esconderse y ser ridiculizada de nuevo".

Oprah.png Oprah Winfrey, 70 años, es periodista, actriz, productora, entre otros roles. @oprah

La actriz Rebel Wilson lo usa para combatir el sobrepeso con el que luchó durante años: "Alguien como yo podía llegar a tener un apetito insaciable, así que creo que estos medicamentos pueden ser buenos. Básicamente, aparte de mi madre, nadie quería que perdiera peso. La gente pensó que perdería mi carrera, que ya no podría interpretar al personaje gordo y divertido, y querían que continuara con eso".

La mediática Kelly Osbourne, hija del músico Ozzy Osbourne, habló de este tema: "Hay un millón de formas de perder peso, ¿por qué no hacerlo a través de algo que no es tan aburrido como ejercitarse? La gente lo odia porque quieren hacerlo y la gente que lo odia más es la que lo hace en secreto o que están enojados porque no pueden pagarlo".

¿Cuál es la regulación de esta droga en Argentina?

En agosto de 2023, Ozempic, la droga considerada como "mágica" que utilizan las estrellas de Hollywood para bajar de peso, fue aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

En la Argentina solo estaba autorizada para pacientes con diabetes tipo 2, pero desde la ANMAT revelaron que fue aprobada para el tratamiento de la obesidad.

De todas maneras, hay especificaciones para su uso: debe ser prescripto junto a un plan de alimentación de bajas calorías y un incremento del ejercicio físico para mantener un control del peso corporal.