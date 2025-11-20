Una píldora para adelgazar reduciría un 10% del peso en 18 meses

Se trataría de un medicamento diario, más barato y fácil de tomar comparado con los actuales. Desarrollado por una farmacéutica estadounidense, el hallazgo surgió de más de 1.500 casos analizados.

Una píldora para adelgazar ayuda a perder cerca de un 10% del peso corporal en casi 18 meses, según un reciente estudio publicado este jueves. Se trataría de un medicamento diario, más barato y fácil de tomar que los actuales.

Se trata de una nueva generación de fármacos supresores del apetito llamados agonistas de GLP-1 —que incluye los medicamentos Ozempic y Mounjaro — que se hizo popular en los últimos años. Sin embargo, estos requieren inyecciones regulares, refrigeración y pueden ser prohibitivamente caros.

Las empresas farmacéuticas estuvieron compitiendo para ser las primeras en lanzar al mercado una píldora más simple que aproveche los efectos de pérdida de peso del GLP-1.

El estudio, publicado el jueves en la revista médica The Lancet , probó el fármaco orforglipron desarrollado por la farmacéutica estadounidense Eli Lilly , que también fabrica Mounjaro. Más de 1.500 adultos con obesidad y diabetes tipo 2 tomaron la píldora diariamente junto con recomendaciones para una dieta saludable y hacer ejercicio.

Los participantes que tomaron la dosis más alta, de 36 miligramos, perdieron alrededor del 10% de su peso corporal en 72 semanas, en comparación con 2% del grupo que recibió un placebo, según el estudio.

Otra investigación publicada a principios de este año ya había encontrado que las personas con obesidad, pero sin diabetes, habían perdido 12% de su peso corporal mientras tomaban la píldora.

Se trata de una nueva generación de fármacos supresores del apetito, posteriores a los inyectables como Ozempic.

No obstante, estas cifras están muy por debajo del 22% de pérdida de peso que lograron las personas inyectadas semanalmente con Mounjaro durante el mismo período.

Los efectos secundarios observados en el último ensayo reflejan los ya detectados en los fármacos inyectables de GLP-1, incluyendo náuseas, vómitos, estreñimiento y diarrea, especialmente con dosis más altas.

Si la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) aprueba el orforglipron, "debería estar disponible en 2026 a un costo significativamente menor en comparación con los inyectables actuales", detalló en un comunicado la autora principal del estudio, Deborah Horn, de UTHealth Houston.

Los GLP-1 inyectables pueden costar más de u$s1.000 al mes en EEUU y algunos expertos pidieron a las farmacéuticas que fabriquen versiones genéricas baratas —que, según investigaciones, pueden producirse por u$s4 al mes— para países pobres, donde podrían salvar más vidas, detalló AFP.

